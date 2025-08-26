Fehlstart perfekt

Der TuS Bersenbrück hat auch am dritten Spieltag der Oberliga Niedersachsen nicht die Wende geschafft. Beim Heeslinger SC kassierte die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann eine deutliche 0:3-Niederlage und wartet damit weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Nach nur einem Punkt aus drei Partien belegt der TuS Platz 13 – ein enttäuschender Start, der den eigenen Ansprüchen deutlich hinterherhinkt.

Die Partie war über weite Strecken umkämpft, doch Bersenbrück schaffte es nicht, die eigenen Offensivaktionen in zwingende Chancen zu übersetzen. Kurz vor der Pause dann der Rückschlag: Terry Becker brachte Heeslingen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung (45.+2). Der Treffer wirkte wie ein Knick in der Statik des Spiels.

Nach Wiederbeginn blieb der TuS zwar bemüht, doch defensiv anfällig. Darvin Stüve erhöhte nach 65 Minuten auf 2:0. Als Bersenbrück in der Schlussphase alles nach vorne warf, setzte Jarno Böntgen in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:0 (90.+5).

Mit nur einem erzielten Treffer und bereits sechs Gegentoren nach drei Spieltagen offenbaren die Bersenbrücker sowohl offensiv als auch defensiv Baustellen. Trainer Andy Steinmann und sein Team stehen vor einer entscheidenden Woche, in der dringend die ersten Punkte eingefahren werden müssen. Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Freitag, wenn die U23 von Eintracht Braunschweig im Hasestadion gastiert – ein frühes Kellerduell, das richtungsweisend werden könnte.

Der Fehlstart ist damit Realität. Nun braucht der TuS Bersenbrück Antworten, um die Saison nicht schon früh in eine Schieflage geraten zu lassen.

Heeslinger SC – TuS Bersenbrück 3:0

Heeslinger SC: Jeroen Gies, Luca Rene Althausen, Tjade Svend Motzkus, Maximilian Köhnken, Jarno Böntgen, Oliver Warnke, Edison Mazreku, Darvin Stüve (73. Wolfgang Pesch), Erik Köhler (87. Mateo Zovko), Terry Becker (80. Peter Bolm), Phillip Wilkens (45. Tim Marschollek) - Trainer: Malte Bösch

TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Leonard Hedemann (87. Jeremiah Winter), Patrick Greten, Philipp Schmidt, Moritz Waldow, Nick Claushallmann (83. Silas Burke), Mathis Wellmann, Markus Lührmann (70. Marcos Alvarez), Maik Emmrich, Simon James (70. Saikouba Manneh) - Trainer: Andy Steinmann

Schiedsrichter: Lars Schulmeister - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Terry Becker (45.+2), 2:0 Darvin Stüve (65.), 3:0 Jarno Böntgen (90.+5)