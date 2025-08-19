Fehlstart in Nattheim – Sportfreunde unterliegen zum Saisonauftakt

Die Sportfreunde Lorch sind mit einer klaren Niederlage in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Bei der TSG Nattheim setzte es ein verdientes 0:3, das aus Sicht der Gastgeber auch höher hätte ausfallen können.

Von Beginn an entwickelte sich ein schnelles Spiel, in dem Nattheim aggressiv über die Flügel Druck machte. Bereits nach 10 Minute nutzte Eichhorn nach einer kurzen Lorcher Abwehraktion seine Chance zum 1:0 für die Gastgeber.

Lorch wirkte verunsichert, versuchte aber. Ruhe in die Partie zu bringen. Jedoch leistete sich sich die Goldwasenelf zu viele Fehler im Spielaufbau und ließ Nattheim zu einfach kombinieren.

Nachdem die Gastgeber zwei aussichtsreiche Chancen hatten, erhöhte in der 26. Minute Nattheims Neuzugang Sergen Demiröz auf 2:0.

Kurz vor der Pause schlug Fabian Horsch nach einer Ecke zu und stellte auf 3:0. Die Lorcher Hintermannschaft wirkte in dieser Phase unsortiert, während Nattheim seine Möglichkeiten konsequent nutzte.

Trainer Kevin Daboci reagierte in der Halbzeitpause gleich mit drei Wechseln, brachte Paolo Gottheit, Kevin Knäple und Jonas Nietzer ins Spiel. Tatsächlich steigerten sich die Sportfreunde im zweiten Durchgang, hielten nun besser dagegen und erarbeiteten sich auch eigene Chancen. Marius Schwarz, Tom Heinrich und Robin Bopp hatten Gelegenheiten erhalten, den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterten aber entweder am Torhüter oder an der eigenen Präzision.

Auch wenn Lorch das Spiel nun offener gestaltete, blieben die Gastgeber stets gefährlich. Patrick Stähle im Tor sowie Yannick Semet und Robin Bopp auf der Linie verhinderten weitere Gegentreffer.

Kurz vor Schluss kam die TSG noch zu zwei brenzligen Szenen, verzichtete aber in der Hitze des Tages darauf, das Ergebnis in die Höhe zu treiben.

Nattheim sicherte sich mit seinem konsequenten Spiel den verdienten Auftaktsieg. Die Sportfreunde zahlten vor allem in der ersten Halbzeit Lehrgeld, präsentierten sich zu passiv und ohne Ordnung, sodass die Partie schon vor der Pause entschieden war. Nach dem Wechsel zeigten die Klosterstädter zwar Moral und ein verbessertes Spiel, konnten aus ihren Möglichkeiten jedoch kein Kapital schlagen. Nun gilt es, die richtigen Schlüsse aus dieser Auftaktniederlage zu ziehen und beim Heimspiel gegen Durlangen die ersten Punkte und Tore einzufahren.