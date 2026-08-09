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Ligabericht
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Fehlstart in die Saison für die SF/BG Marburg perfekt
Teaser VL MITTE: +++ Trotz guter Momente gerade vor der Pause gehen die SF/BG Marburg mit 0:5 in Biebrich unter. Coach Jens Borawski macht die herbe Niederlage vor allem an zwei Gründen fest +++
Biebrich. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim FV Biebrich eine deutliche 0:5-Pleite kassiert und den Saisonstart mit zwei Zu-Null-Pleiten gründlich verpatzt.