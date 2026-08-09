 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Fehlstart in die Saison für die SF/BG Marburg perfekt

Teaser VL MITTE: +++ Trotz guter Momente gerade vor der Pause gehen die SF/BG Marburg mit 0:5 in Biebrich unter. Coach Jens Borawski macht die herbe Niederlage vor allem an zwei Gründen fest +++

von Redaktion · Gestern, 19:32 Uhr · 0 Leser
Hat einen schweren Start bei den Sportfreunde Blau-Gelb Marburg: Neu-Trainer Jens Borawski. © Jens Schmidt
Hat einen schweren Start bei den Sportfreunde Blau-Gelb Marburg: Neu-Trainer Jens Borawski. © Jens Schmidt

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VL Hessen Mitte
FV Biebrich
SF/BG Marburg

Biebrich. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim FV Biebrich eine deutliche 0:5-Pleite kassiert und den Saisonstart mit zwei Zu-Null-Pleiten gründlich verpatzt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.