Fehlstart in die neue Saison!

Das erste Punktspiel der Saison musste man beim TV Neuler bestreiten. Nach der derben Pokal-Pleite unter der Woche in Sontheim musste man erneut auf einigen Positionen umstellen, schaffte es aber, dort gut ins Spiel zu starten und dieses auch zu kontrollieren. Bereits in der 3.Minute hatte man nach Viehöfer-Ecke durch Lukas Funk eine Kopfballchance, die aber von einem Abwehrspieler abgewehrt wurde. Ein Essig-Frestoß nach rund einer Viertelstunde konnte von TVN-Keeper Fuchs gerade noch so aus der Ecke geklärt werden. Auch ein weiterer Freistoß nach rund einer halben Stunde wurde gefährlich, konnte aber entschärft werden. Mit der ersten wirklichen Gelegenheit machte der TV Neuler in der 38.Minute die Führung. Im Mittelfeld stimmte die Zuordnung nicht und nach Pass von Weber machte Knauer das Tor. Noch vor dem Seitenwechsel kassierte man einen zweiten Gegentreffer, diesmal nach einem Freistoß, den Torhüter Shmelov nicht sauber klären konnte. So ging es in die Pause und man hatte eigentlich viel richtig gemacht und dennoch einen Rückstand von zwei Toren. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am allgemeinen Bild wenig. Selbst war man bemüht, nach vorne zu spielen, doch die TV-Abwehr stand weitgehend sicher. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld und platzierten Schuss von Knauer geriet man dann sogar nach rund einer Stunde mit 3:0 in Rückstand. Bis zum Ende stemmte man sich gegen die Niederlage, doch der Ball wollte nicht mehr ins Tor. Unter dem Strich sicher keine schlechte Leistung, doch in den entscheidenden Momenten fehlte an diesem Tag ein Stück Cleverness und Glück, was die Heimelf sich verdient hatte.