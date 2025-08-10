Fehlstart Immenbeck: Jonas Kock und Spiel verloren

Der neue Anzug passt bei der SV Drochtersen/Assel IV schon besser, als beim TSV Eintracht Immenbeck II. Die Kehdinger holten sich nicht unverdient mit einem 1:0 drei Punkte von der Brune Nath. Es kam für die Gastgeber allerdings noch schlimmer.

Die D/A-Trainer Ole Schmidt und Andre Matties hatten es wohl vor dem Anpfiff schon im Gefühl, dass es ein Sieg geben könnte. – Foto: Michael Brunsch

Während sich beim TSV Eintracht Immenbeck gleich drei Teams vermischten, taten sich bei Drochtersen/Assel die Vierte, abgestiegen aus der Kreisliga, und die Fünfte zusammen. Mit Spannung wurde diese Partie erwartet. Spielen beide ganz oben mit? Nach der ersten Begegnung ist das kaum zu beantworten, aber eines ist klar, die Eintracht tat sich gegen defensiv starke Kehdinger mehr als schwer, fand nur selten die richtigen Mittel, um in Tornähe zu gelangen. Leon Sobbe versuchte es in der 2. Minute aus 25 Metern, doch sein Hammer knallte an die Latte. Jetzt waren die Gäste aus Kehdingen auch wach. Einen schönen Steckpass nahm Malte Horweg gut mit, wollte schon fast zum Schuss ausholen und wurde aber von Muhammed Yunus Ercan im letzten Moment gestoppt. Eine ganz starke Aktion des Immenbecker Abwehrspielers.

Connor Schüler war einer der wenigen Immenbecker Lichtblicke. Auf seiner Seite musste Henrik Haack viel Arbeit verrichten. – Foto: Michael Brunsch

Kurz darauf spielte sich der laufstarke Pepe Jagemann über rechts gut durch, legte sich den Ball allerdings zu weit vor, so dass Torwart Patrick Vieweger klären konnte. Wenn die Gastgeber mal über außen spielten, wurde es gefährlich. Timo Weseloh, 2022 Torschützenkönig der 1. Kreisklasse, konnte eine starke Flanke von Kapitän Leon Sobbe nicht gut platzieren (29.). Als die Partie durch viele Abspielfehler im Mittelfeld ein wenig verflachte, fiel etwas überraschend das 0:1. Florian Marx köpfte eine Ecke von Malte Horwege ungehindert ein. Im direkten Gegenzug landete die Kugel bei Timo Weseloh, der etwas überrascht wirkte und an Nico von Rönn scheiterte. Mit dem Pausenpfiff verletzte sich Immenbecks Jonas Kock bei einem eigentlich harmlosen Zweikampf vermutlich schwer am Knie. Der Krankenwagen wurde sofort gerufen.

Eintracht-Trainer Marvin König dürfte nicht ganz zufrieden gewesen sein mit der Leistung seiner Mannschaft. – Foto: Michael Brunsch

Direkt nach Wiederbeginn wurde Philipp Raschkes Direktabnahme gerade noch zur Ecke abgefälscht. Vor den Toren wurde es danach immer ruhiger. Immenbeck fand keine Mittel, sich gegen die starke Defensive um Abwehrchef Jan Engelbrecht in Szene zu bringen. D/A hatte einige gute Kontermöglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Pepe Jagemann und Malte Horwege liefen immer wieder gut an und verunsicherten die TSV-Abwehr.

Pepe Jagemann, hier sitzend gegen Frederik Bruders (links), sorgte in der Eintracht-Hintermannschaft für viel Unruhe. – Foto: Michael Brunsch

Die Schlussphase hätte dann beinahe doch noch zum Ausgleich der Hausherren gereicht, doch weder Muhammed Yunus Ercan, der aus 5 Metern die Latte traf, noch Philipp Raschke, der einen Kopfball knapp vorbeisetzte, nutzte die Chance. Ein Platzverweis in der 4. Minute der Nachspielzeit sorgte dann noch einmal für einen unrühmlichen Schlusspunkt. Eintracht-Schlussmann Patrick Vieweger hatte sich bei einem D/A-Befreiungsschlag verschätzt, stand wohl schon einen Meter außerhalb des Strafraumes und fing den Ball. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl hätte man das lösen können, denn die angezeigten drei Minuten Nachspielzeit waren längst abgelaufen. Damit schmälerte der ansonsten gute Schiedsrichter seine Leistung ein wenig.

Jan Engelbrecht hatte als Abwehrchef gefühlt die meisten Ballkontakte. – Foto: Michael Brunsch