Fehlstart im Ruhrgebiet: SV Wilhelmshaven unterliegt im ersten Test 1:5-Niederlage offenbart Defizite – Teamchef Löning sieht trotz klarer Worte keinen Grund zur Unruhe von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der SV Wilhelmshaven hat sein erstes Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im Ruhrgebiet gegen den SV Sodingen deutlich verloren. Beim 1:5 zeigte das Team eine insgesamt schwache Leistung und offenbarte insbesondere nach der Pause deutliche Defizite.

Ordentlicher Beginn, frühe Führung Die Partie begann zunächst unter guten äußeren Bedingungen. Milde Temperaturen, Sonnenschein und ein gut bespielbarer Kunstrasen boten eigentlich einen passenden Rahmen für einen gelungenen Test. In der Anfangsphase war der SVW phasenweise im Spiel und ging in der zehnten Minute durch Samuel Stainbank sogar in Führung. Zu diesem Zeitpunkt deutete vieles auf einen anderen Spielverlauf hin. Teamchef Frank Löning wollte die Leistung dennoch nicht beschönigen: „Ich will es jetzt nicht an der im Grunde nicht stattgefundenen Vorbereitung, was den spielerischen Part betrifft, festmachen.“ Zwar habe er sich gewünscht, dass seine Mannschaft die Bedingungen mehr genieße, doch insgesamt blieb der Auftritt hinter den Erwartungen zurück. Mit einem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit ohne Grundtugenden Nach dem Seitenwechsel übernahm der Gastgeber klar die Kontrolle und entschied die Partie mit einer starken zweiten Halbzeit deutlich für sich. Aus Sicht des SV Wilhelmshaven fehlte es vor allem an den elementaren Voraussetzungen für ein erfolgreiches Spiel. „Ich habe im zweiten Durchgang einfach die Grundtugenden vermisst, um erfolgreich zu sein. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn es am Ende fünf Gegentore sind“, erklärte Löning deutlich. Gleichzeitig stellte er klar, dass das Ergebnis auch die Leistung des Gegners widerspiegele, der „eine engagierte und mannschaftlich geschlossene Leistung“ gezeigt habe.