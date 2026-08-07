Fehlstart gegen den Meister – jetzt soll die Antwort folgen

– Foto: Carsten Zeich

Während die Sonneberger zum Auftakt beim letztjährigen Staffelsieger Schweina-Gumpelstadt mit 1:5 deutlich unterlagen, feierte Landesklassenneuling Mosbach einen beeindruckenden 5:0-Heimsieg und setzte sich damit an die Tabellenspitze. Entsprechend will der FC vor eigenem Publikum die passende Reaktion zeigen.

Dennoch sieht Benn keinen Anlass für Hektik. "Es ist der erste Spieltag, wir werden jetzt nicht in Panik verfallen", betont er. Vielmehr gelte es, die Fehler intern anzusprechen und abzustellen. Schließlich habe es trotz der deutlichen Niederlage auch positive Ansätze gegeben. "Es war nicht alles schlecht in Schweina. Ich denke gar, die Zuschauer haben ein gutes Landesklassenspiel gesehen."

Für FC-Trainer Roberto Benn ist die deutliche Auftaktniederlage bereits aufgearbeitet. "Der Plan war ganz klar ein anderer", räumt der FC-Coach ein. Gleichzeitig stellt er aber klar: "Letztendlich war Schweina der verdiente Sieger. Punkt!" Vor allem die vielen einfachen Fehler hätten seine Mannschaft das Spiel gekostet. "Wir haben zu viele und zu viele einfache Fehler gemacht. Diese wurden auch hart bestraft."

Für den Sonneberger Trainer ist klar, dass ein Aufstieg nicht zufällig gelingt. "Als Aufsteiger musst du eine ganze Saison konstante Leistungen bringen, um einen Aufstieg zu realisieren. Da passt sicher auch die Mannschaft und Struktur. Deshalb sind wir auch ausdrücklich gewarnt."

Über den Gegner weiß Benn zwar nur wenig, unterschätzen will er den Aufsteiger aber keinesfalls. "Gar nichts", antwortet er ehrlich auf die Frage nach seinen Erkenntnissen über den Mosbacher SV. "Ich habe vor allen Gegnern den nötigen und gleichen Respekt."

Dass Mosbach nach dem 5:0-Auftaktsieg als Tabellenführer anreist, macht die Aufgabe nicht leichter. "Der Gegner wird mit viel Rückenwind zu uns nach Sonneberg kommen." Trotzdem setzt Benn auf die eigenen Qualitäten: "Natürlich werden wir in unserem schönen Kessel versuchen, eine gute Leistung abzurufen. Und wenn wir als Mannschaft auftreten, dann bin ich guter Dinge." Allerdings müsse seine Mannschaft personelle Engpässe auffangen. "Wir sind personell im August auch sehr auf Kante genäht. Da müssen wir einfach noch enger zusammenrutschen."

Der eingeschlagene Weg soll sich auszahlen

Große Hoffnungen setzt der Verein in seine zahlreichen Neuzugänge. Mit Tim Schymura sowie Nick Sauerteig, Henrik Vogel, Lionel Fritsche, Leon Krempel und Justin Elschner wurde der Kader deutlich verjüngt.

Benn ist mit der Entwicklung bislang zufrieden. "Alle 'Neuen' wurden von der Mannschaft super aufgenommen. Ich denke auch, dass sich die Neuen integriert haben und wohl fühlen. Sind auch ALLE super individuelle Typen." Auch die Trainingsarbeit lobt der Trainer ausdrücklich: "Die Trainingsbeteiligung der Neuzugänge war vorbildlich und sie ordnen sich in der Truppe ein."

Gleichzeitig weiß der Coach, dass die jungen Spieler Zeit benötigen. "Für alle Neuen ist es auch das erste Mal Landesklasse, sie müssen da erst einmal den Kontakt annehmen und spüren, wie es zugeht." Deshalb werde man auch im Laufe der Saison weiter testen und Positionen verändern. "Das ist einfach ein Eingewöhnungs- und Lernprozess. Den bekommen die Spieler auch." Am Vertrauen des Trainerteams ändere das nichts: "Die jungen Spieler sind ehrgeizig, haben ein klares Ziel und zeigen dies auch. Es ist absolut der richtige Weg des Vereins, der hier eingeschlagen wurde. Auch wenn wir sicher dabei das eine oder andere Mal Lehrgeld bezahlen werden."

Traumstart trifft auf Wiedergutmachung

Für den 1. FC Sonneberg geht es darum, den misslungenen Saisonauftakt vergessen zu machen und vor eigenem Publikum die ersten Punkte einzufahren. Mosbach reist dagegen mit breiter Brust als Tabellenführer an und möchte den perfekten Saisonstart vergolden. Die Voraussetzungen versprechen bereits am zweiten Spieltag ein richtungsweisendes Duell.