Fehlstart für Jeddeloh: Schöningen nutzt seine Chancen eiskalt 0:2 gegen den FSV – Rote Karte für Weigel bringt keine Wende von red · Heute, 17:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niklas Funk

Der SSV Jeddeloh II ist mit einer Heimniederlage in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Vor 501 Zuschauern in der HASKAMP-Arena unterlag die Mannschaft von Kristian Arambasic dem FSV Schöningen mit 0:2. Obwohl die Gastgeber über weite Strecken das Spiel bestimmten und nach einer Roten Karte gegen die Gäste mehr als 20 Minuten in Überzahl agierten, fehlte es an Durchschlagskraft. Der FSV zeigte sich vor dem Tor deutlich konsequenter.

Jeddeloh übernahm von Beginn an die Initiative und versuchte, das Spiel zu kontrollieren. Die kompakt verteidigenden Gäste ließen jedoch nur wenige Räume zu und schlugen mit ihrer ersten echten Möglichkeit zu. Nach einem langen Ball verschätzte sich Fynn Luca Friedrichs, Ayhan Cankor lief frei auf Moritz Ben Onken zu und schob den Ball in der 17. Minute zur Führung ins Tor. Die Hausherren reagierten unbeeindruckt und suchten den Ausgleich. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Neuzugang Kamer Krasniqi, dessen kraftvollen Abschluss Justin Kick stark entschärfte. Auch zahlreiche Eckbälle brachten dem SSV keinen Ertrag, sodass es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeit ging.

Überzahl bleibt ungenutzt Nach dem Seitenwechsel blieb Jeddeloh spielbestimmend, ohne sich viele hochkarätige Möglichkeiten zu erarbeiten. Die größte Chance vergab Robin Krolikowski, der aus kurzer Distanz an Kick scheiterte. Neue Hoffnung keimte in der 68. Minute auf, als Julian Weigel nach einem Platzverweis das Feld verlassen musste und der FSV Schöningen nur noch zu zehnt weiterspielte. Doch anstatt den Ausgleich zu erzielen, kassierte der SSV den zweiten Gegentreffer. Der kurz zuvor eingewechselte Tom-Luca Winter nutzte in der 80. Minute einen Konter zum 2:0 und entschied die Partie.