Fehlstart für Gilching – Waldeck bezwingt den TSV

Gilching verpasst den Start nach Maß. – Foto: Johannes Greif

Im Winter hatten die Gilchinger auf dem künstlichen Geläuf drei Gegentore in den ersten 21 Minuten kassiert. Diesmal hatten sie nach 34 Minuten schon zweimal gewechselt, denn mit Manuel Eichberg und Daniel Yordanov mussten beide Angreifer das Feld angeschlagen frühzeitig verlassen. Ein perfekter Saisonstart sieht anders aus.

Wer weiß, ob der Kunstrasen des SV Waldeck Obermenzing und die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried noch jemals Freunde werden. In der vergangenen Saison kassierte der Bezirksligist dort eine 0:3-Pleite, am Sonntag ging an selber Stelle der Saisonauftakt mit 0:1 in die Hose. „Viel schlimmer ist, dass wir zwei Spieler mit muskulären Verletzungen verloren haben“, klagte TSV-Coach Christian Rodenwald.

Kurz vor der Pause kam es noch dicker für den TSV. Ausgerechnet dem aus der Regionalliga an die Talhofstraße gekommenen Hendrik Hofgärtner unterlief ein Fauxpas, als sein Freistoß Richtung Strafraum viel zu flach und kurz geriet. Der TSV lief in einen Konter, den Waldecks Innenverteidiger Marco Stowasser sehenswert abschloss. „So ein Freistoß kann jedem mal passieren, aber die Absicherung hat überhaupt nicht gestimmt“, schimpfte Rodenwald. Der Schiedsrichter pfiff danach gar nicht mehr an, sondern schickte beide Teams zur Pausenansprache.

„Ich hatte gehofft, wir retten uns zumindest mit einem 0:0 in die Pause“, haderte Rodenwald, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft bis dahin nicht zufrieden war. „Wir wollten viel mutiger spielen“, teilte der Coach mit. Doch besonders in der Offensive waren die Gilchinger zu harmlos geblieben und hatten zweimal bei Großchancen der Hausherren Glück gehabt. „Die Führung für Waldeck war nicht unverdient“, bekannte Rodenwald.

Künstlicher Untergrund erschwert die Situation

Erst nach der Pause diktierten die Gäste das Geschehen immer mehr. Daraus resultierten auch Chancen zum Ausgleich, doch besonders der für Eichberg eingewechselte Maximilian Hölzl blieb im Abschluss glücklos. „Uns fehlt derzeit vorne einfach die Qualität, die Dinger reinzumachen“, bedauerte Rodenwald.

So startete sein TSV wie schon in der Vorsaison mit einer Niederlage auf Kunstrasen in die Runde. Damals hatte es an einem regnerischen Freitagabend ein 1:4 in Deisenhofen gesetzt, nachdem der Auftakt zuvor gegen Olching wegen eines Unwetters abgebrochen worden war. Diesmal war der künstliche Untergrund aber noch schlimmer zu bespielen, denn die Partie fand bei heißen Temperaturen am Nachmittag statt. „Das Granulat auf dem Kunstrasen ist geschmolzen und klebte an den Schuhen der Spieler wie Kaugummi. Das war zwar für beide Mannschaften gleich, doch die Waldecker kennen ihren Platz natürlich besser“, monierte Rodenwald. Auf dem Hauptplatz fand derweil ein Jugendturnier statt. „Das stand aber schon seit fast einem Jahr fest“, konstatierte Rodenwald angesäuert.

Lange Zeit zum Trauern bleibt aber nicht. Bereits am Dienstag bestreitet Gilching das Pokal-Derby beim TSV Pentenried (19 Uhr), am Freitag kommt der furios in die Runde gestartete Aufsteiger FC Kosova München (7:2-Sieg gegen den TSV Moorenweis) an die Talhofstraße. Spielbeginn zur Heimspiel-Premiere der Bezirksliga-Runde ist um 19.30 Uhr.