Fehlstart für Bruchhausen-Vilsen: Seckenhausen nimmt drei Punkte mit Der Absteiger aus der Landesliga Hannover gerät früh ins Hintertreffen, kommt nach der Pause zurück – belohnt sich aber nicht mehr von ck · Heute, 11:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der Auftakt in der Bezirksliga 1 Hannover ist für den SV Bruchhausen-Vilsen misslungen. Vor 250 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Sascha Jäger dem Aufsteiger TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit 1:2 und verpasste damit den erhofften gelungenen Start nach dem Abstieg aus der Landesliga Hannover.

Dabei begann der SVBV ordentlich und kontrollierte zunächst das Geschehen, ohne sich klare Torchancen zu erspielen. Dann brachte ein Foulelfmeter die Partie auf die Seite der Gäste: Patrick Zielinski verwandelte in der 18. Minute zur Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Ibteesam Butt nach einer weiteren gelungenen Offensivaktion auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigte Bruchhausen-Vilsen ein anderes Gesicht. Nick Plate verkürzte bereits in der 49. Minute per Foulelfmeter auf 1:2 und leitete damit eine starke Phase der Gastgeber ein. Der Ausgleich wollte trotz zahlreicher Möglichkeiten jedoch nicht mehr fallen, sodass die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ihre ersten Bezirksligapunkte mit nach Hause nahm.

Sascha Jäger haderte vor allem mit der ersten Halbzeit: „Leider ist unser Heimspielstart missglückt. Zu Beginn hatten wir das Spielgeschehen schnell im Griff, ohne aber zwingend zu Tormöglichkeiten zu kommen. Der Elfmeter hat uns dann doch merklich aus der Bahn geworfen, in der Folge hatten wir viele individuelle Fehler und Unruhe in unserem Spiel. Zudem haben wir die gegnerischen Offensivspieler um Ibte Butt nicht in den Griff bekommen.“ Deutliche Leistungssteigerung nach der Pause Mit dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt, meinte der SVBV-Coach. „Nach der Halbzeit haben wir dann, auch mit einer Portion Wut im Bauch, endlich das nötige Feuer auf den Platz gebracht. Dazu kam die Energie durch den frühen Anschlusstreffer. Leider konnten wir anschließend unsere vielen Chancen nicht nutzen.“