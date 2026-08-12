Fehlstart für Aufsteiger VfB Lübeck II

Christoph Ottsen (re., TSV Nordmark Satrup) beteiligte sich mit einem Doppelpack am Erfolg beim VfB Lübeck II. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die U21 des VfB Lübeck wartet in der Oberliga Schleswig-Holstein weiter auf den ersten Punktgewinn. Im ersten Heimspiel der neuen Saison auf der Lohmühle musste sich die Mannschaft von Trainer Oliver Stutzky dem TSV Nordmark Satrup mit 2:4 (1:1) geschlagen geben. Damit belegen die Grün-Weißen nach drei absolvierten Partien den 16. und letzten Tabellenplatz.

Im Vergleich zum vorherigen Spiel nahm Coach Stutzky gleich sechs Veränderungen in seiner Startformation vor. Unter anderem hütete Neuzugang Lars Schildhauer das Tor, während Maximilian Aberger nach abgesessener Gelb-Rotsperre in die Elf zurückkehrte. Das Motto bei der Startelf für das Satruper Trainerduo mit Lars Meyer und Thomas Knuth laute „never change a winning team“. Auf den Platz schickten die Verantwortlichen der Mittelangelner exakt die gleiche Auswahl, die zuletzt in der Englischen Woche am Dienstagabend zuhause den Eckernförder SV mit 2:1 besiegte.

Die Hansekicker begannen zunächst engagiert und standen defensiv weitgehend stabil, auch wenn ein gegnerischer Lattenschuss früh für Warnung sorgte. Nach einer halben Stunde gerieten die Hausherren jedoch in Rückstand: Einen durch ein Festhalten im Sechzehner verursachten Elfmeter verwandelte Björn Laß in der 31. Minute sicher zur Führung für die Gäste.

Stutzky bemängelte das Verhalten in dieser Szene seines Abwehrspielers nach dem Abpfiff kritisch: „Das 0:1 ist ein Elfmeter, den wir verursachen, weil wir den Gegenspieler im Sechzehner festhalten in einer total ungefährlichen Situation mit dem Rücken zum Tor.“ Noch vor dem Pausenpfiff fand die U21 jedoch die passende Antwort: Nach einer Ecke traf Orgen Marashi aus dem Rückraum zum umjubelten 1:1-Ausgleich (42.).

Satrup schlägt nach der Pause eiskalt zu

Mit frischen Kräften – Cameron Mensah und Darius Taiwo kamen zur zweiten Halbzeit für Harman Said und Bernard Angong in die Partie – versuchte der VfB das Spiel an sich zu ziehen. Doch der Auftakt in Durchgang zwei misslang: Ein eigener Ballverlust im Spielaufbau wurde von Satrup eiskalt bestraft, Christoph Ottsen brachte die Gäste in der 51. Minute erneut in Führung.

Die Hansekicker zeigten jedoch Moral und schlugen postwendend zurück. Nach einer mustergültigen Vorlage von Orgen Marashi glich der eingewechselte U19-Aufrücker Darius Taiwo in der 54. Minute zum 2:2 aus.

Späte Gegentore besiegeln die Niederlage

In der Folge drängte Satrup auf die Entscheidung und traf unter anderem erneut das Aluminium. In der Schlussphase brach der Abwehrverbund der Hausherren dann endgültig ein: Erneut war es Christoph Ottsen, der in der 72. Minute zum 3:2 traf, ehe Nico Empen in der 80. Minute den 4:2-Endstand markierte.

Oliver Stutzky fand nach Spielende deutliche Worte zur Leistung seiner Mannschaft: „Das 2:4 geht so in Ordnung, der Gegner war einfach besser. Es führen wieder Fehler zu Gegentoren, die uns die Arbeit schwermachen. Nach dem 2:2 hatten wir ein bisschen zu wenig Entlastung.“ Zwar habe man leidenschaftlich verteidigt und auf der Linie gerettet, doch insgesamt brauche es mehr Disziplin und Stabilität: „Wir können nicht in jedem Spiel vier Gegentore kassieren. Offensiv haben wir zwei Tore gemacht, aber auch da brauchen wir mehr Gefahr.“

Das Derby beim Spitzenreiter wartet

Während der TSV Nordmark Satrup nach diesem Erfolg mit nun sechs Punkten aus drei Spielen den 6. Tabellenplatz einnimmt, stecken die Hansekicker im Tabellenkeller fest. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt der jungen Mannschaft jedoch nicht: Am kommenden Samstag, den 15. August 2026, steht das schwere Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger SC Rapid Lübeck an, der aktuell als einziges Team verlustpunktfrei an der Tabellenspitze thront. Trainer Stutzky blickt dennoch nach vorn: „Es war heute eine verdiente Niederlage. Wir geben weiter Gas und brauchen noch ein bisschen Zeit. Nach einer vollen Trainingswoche wollen wir am nächsten Wochenende Punkte holen.“