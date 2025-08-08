Fehlstart droht: Garching muss in Oberhaunstadt dringend punkten

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart steht der VfR beim TSV Oberhaunstadt unter Druck. Bei der Auswärtspartie fehlen beide Niebauers.

Garching – Nach zwei Spieltagen ist eine Fußballsaison noch lange nicht gelaufen, aber der Frust in Garching ist bemerkenswert. Nach zwei Abstiegen in Serie sehnt sich der Bezirksligist VfR Garching einfach nach Ruhe. Nach zwei Niederlagen fährt man nun zum TSV Oberhaunstadt (Freitag, 18.45 Uhr), mit dem Vorhaben, einen drohenden Fehlstart abzuwenden.

Die Garchinger haben bei ihren beiden Niederlagen zum Start in die Runde erst ein Tor geschossen und statistisch dürfte es gut möglich sein, hier die Statistik aufzupäppeln. Oberhaunstadt steht schon bei sieben Gegentreffern und ging zuletzt in Gerolfing mit 0:5 baden. Garchings nächster Gegner hat aber trotz der vielen Gegentore schon drei Punkte auf dem Konto und damit eine fürs Erste passende Bilanz.