Fehlstart droht: Garching muss in Oberhaunstadt dringend punkten

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart steht der VfR beim TSV Oberhaunstadt unter Druck. Bei der Auswärtspartie fehlen beide Niebauers.
Garching – Nach zwei Spieltagen ist eine Fußballsaison noch lange nicht gelaufen, aber der Frust in Garching ist bemerkenswert. Nach zwei Abstiegen in Serie sehnt sich der Bezirksligist VfR Garching einfach nach Ruhe. Nach zwei Niederlagen fährt man nun zum TSV Oberhaunstadt (Freitag, 18.45 Uhr), mit dem Vorhaben, einen drohenden Fehlstart abzuwenden.
Die Garchinger haben bei ihren beiden Niederlagen zum Start in die Runde erst ein Tor geschossen und statistisch dürfte es gut möglich sein, hier die Statistik aufzupäppeln. Oberhaunstadt steht schon bei sieben Gegentreffern und ging zuletzt in Gerolfing mit 0:5 baden. Garchings nächster Gegner hat aber trotz der vielen Gegentore schon drei Punkte auf dem Konto und damit eine fürs Erste passende Bilanz.
Die Garchinger werden in Oberhaunstadt erstmals ohne die Niebauers starten. Im ersten Spiel war Trainer Mike Niebauer dabei und musste mit muskulären Beschwerden raus. Diesmal im Ingolstädter Vorort kehrt er in den Kader zurück, aber nur als Option für einen kurzen Einsatz. Gegen Kammerberg gab dann die kickende Clublegende Dennis Niebauer sein Comeback, aber er fehlt diesmal wegen familiärer Verpflichtungen.
Die jungen Garchinger müssen es also weitestgehend ohne erfahrene Führungskräfte schaffen, die ersten Punkte der Runde zu sammeln. Mike Niebauer ist nach der Trainingswoche zuversichtlich, „denn die Jungs haben die Köpfe frei bekommen. Jetzt müssen sie nur das spielen, was sie können.“ Nachdem man sich zuletzt gegen Kammerberg (0:3) mit krassen Fehlern quasi selbst besiegte, setzt Niebauer in Oberhaunstadt zuallererst auf die defensive Stabilität: „Wir haben uns vorgenommen, dass diesmal die Null stehen muss.“