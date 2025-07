Fehlstart des BVB II, Fortuna Köln eiskalt, Bocholt gewinnt Spektakel

Nach einer guten Quote am 1. Spieltag tippt André Nückel als Leiter von FuPa Niederrhein auch den 2. Spieltag der Regionalliga West ! Die SSVg Velbert gewinnt ihr Derby gegen den Wuppertaler SV, Fortuna Köln ist eine Nummer zu groß für den VfL Bochum U21, die Sportfreunde Siegen gewinnen auch bei Borussia Dortmund U23 und der 1. FC Bocholt triumphiert beim FC Gütersloh.

Velbert kennt das Wuppertal-Rezept

Morgen, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Wuppertaler SV Wuppertaler SV 19:30 live PUSH

Die vergangenen beiden Testspiele hat die SSVg Velbert bereits gegen den Wuppertaler SV gewonnen, auch die Ergebnisse vom Auftaktprogramm sprechen eher für den Aufsteiger, der mit Rückenwind in sein erstes Heimspiel geht. Tipp: Durch das 2:2 in Lotte und das 1:0 in der Vorbereitung gegen den WSV bleibt Velbert erneut erfolgreich und fügt Wuppertal bereits die zweite 0:2-Pleite der Saison zu.

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 II SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 PUSH

Der SC Paderborn II hat zuletzt immer gut gegen den FC Schalke 04 II ausgehen und strotzt nach dem 3:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund II vor Selbstvertrauen. Tipp: Auch S04 verliert zum zweiten Mal, Paderborn II holt auswärts einen umkämpften 3:2-Erfolg.

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 live PUSH

Die Sportfreunde Lotte haben gegen Velbert spät den Ausgleich kassiert und wollen es diesmal besser machen, doch der SV Rödinghausen kämpft um die Punkte und wird belohnt. Tipp: Erneut klingelt es in der Nachspielzeit im Kasten der Sportfreunde, Rödinghausen holt ein 1:1. Fortuna top, Punkte für Bonn und RWO

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln VfL Bochum VfL Bochum II 14:00 PUSH

Der VfL Bochum II will nach dem 1:4 gegen den Bonner SC mutig gegen Fortuna Köln auftreten, rennt aber mehrfach in das offene Messer. Tipp: Die Erfahrung spricht pro Südstadt, Fortuna schlägt den Aufsteiger mit 3:0.

Sa., 02.08.2025, 14:00 Uhr Bonner SC Bonner SC Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 14:00 PUSH

Als Tabellenführer begrüßt der Bonner SC die U23 von Borussia Mönchengladbach, allerdings zeigt der Nachwuchs der Fohlen, warum er seit Jahren immer wieder oben mitspielt. Tipp: Bonn bleibt euphorisch, spielt aber diesmal nur 2:2.