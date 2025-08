Fehlstart bei Türkspor Augsburg hat Folgen

Nach dem 0:3 gegen den SV Erlbach steht Türkspor Augsburg nicht nur punktlos da, sondern auch ohne den bisherigen Spielertrainer Simon Schröttle. Der 33-Jährige, der schon reichlich Trainererfahrung gesammelt hat, war erst zu Saisonbeginn vom FC Gundelfingen gekommen und muss schon nach drei Punktspielen wieder gehen. Wie mehrmals in den vergangenen Jahren wird auch dieses Mal Teammanager Servet Bozdag vorübergehend auf die Trainerbank zurückkehren. Bei Türkspor sind die Verantwortlichen überzeugt, dass der Verein trotz des miserablen Starts den Klassenerhalt in der Bayernliga schaffen kann.

Allerdings ist eine schnelle Leistungssteigerung notwendig. Denn gegen das Spitzenteam aus Erlbach waren die Augsburger über weite Strecken ohne Chance. Kurz vor der Pause gingen die Oberbayern durch Benjamin Schlettwagner in Führung. Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Leonhard Thiel, Florian Wiedl sorgte schließlich für das 3:0. In der Schlusspfiff musste Türkspor einen weiteren Tiefschlag verkraften, denn Mert Akkurt sah die Rote Karte. (oll, red)

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Benjamin Schlettwagner (43.), 0:2 Leonhard Thiel (46.), 0:3 Florian Wiedl (78.)

Rote Karte: Mert Akkurt (82./Türkspor Augsburg)