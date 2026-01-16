Fehlstart abgehakt: Young Boys Balkan fiebern dem Derby entgegen

Mit einer Niederlage sind die Young Boys Balkan ins Fußballjahr 2026 gestartet. Am vergangenen Samstag unterlagen Muherina, Berovic und Co. beim Tabellenzweiten der Futsal-Bundesliga, HOT 05 Futsal, mit 2:4. Dennoch ist nach wie vor der Klassenerhalt das erklärte Ziel und dafür haben die Verantwortlichen in der Winterpause gleich fünf Neuzugänge an Land gezogen. Neben den beiden Tschechen Tomas Voboril und Tomas Abrham, die am Wochenende bereits ihr Debüt feierten, verstärken zudem auch Dario Stanic, Miralem Gigovic und Ognjen Stankovic den Kader der Pfarrkirchener. Am kommenden Samstag (19 Uhr) steigt dann das bayerische Derby gegen den SSV Jahn Regensburg.

"Es war wie erwartet ein sehr schweres Spiel für uns. In der ersten Halbzeit hatte HOT etwas mehr Spielanteile, dennoch haben wir es dem Gegner nicht leicht gemacht und defensiv sehr gute Arbeit geleistet. Dazu konnten wir offensiv immer wieder Nadelstiche setzen. Kurz vor der Pause folgte dann beim Stand von 1:1 leider ein totaler Blackout und wir haben dem Gegner innerhalb von zwei Minuten zwei Tore geschenkt. Die zweite Halbzeit war dann ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, aber trotz einer guten Leistung stehen wir am Ende leider ohne Punkt da, obwohl wir uns an diesem Tag mehr verdient gehabt hätten. Trotzdem Glückwunsch an HOT", resümiert Trainer Almedin Ljutic.

Am kommenden Samstag steht dann das erste Heimspiel im neuen Jahr an. Ab 19 Uhr steigt in der Pfarrkirchener Dreifachturnhalle das bayerische Derby gegen den SSV Jahn Regensburg Futsal, der seit Jahren zu den absoluten Topteams der Liga zählt. "Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel zuhause gegen einen starken Jahn Regensburg, der sogar schon zweimal Deutscher Meister war und nun als amtierender Vizemeister anreist. Das sind schon richtige Brocken, mit denen wir es zu tun haben. Aber vor unseren Zuschauern in voller Halle sind die Jungs extrem motiviert. Man merkt das im Training. Wir wollen die Punkte unbedingt zuhause behalten und im Abstiegskampf etwas holen", so Ljutic.