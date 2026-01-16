Fehlstart abgehakt: Young Boys Balkan fiebern dem Derby entgegen

Mit einer Niederlage sind die Young Boys Balkan ins Fußballjahr 2026 gestartet. Am vergangenen Samstag unterlagen Muherina, Berovic und Co. beim Tabellenzweiten der Futsal-Bundesliga, HOT 05 Futsal, mit 2:4. Dennoch ist nach wie vor der Klassenerhalt das erklärte Ziel und dafür haben die Verantwortlichen in der Winterpause gleich fünf Neuzugänge an Land gezogen. Neben den beiden Tschechen Tomas Voboril und Tomas Abrham, die am Wochenende bereits ihr Debüt feierten, verstärken zudem auch Dario Stanic, Miralem Gigovic und Ognjen Stankovic den Kader der Pfarrkirchener. Am kommenden Samstag (19 Uhr) steigt dann das bayerische Derby gegen den SSV Jahn Regensburg.
"Es war wie erwartet ein sehr schweres Spiel für uns. In der ersten Halbzeit hatte HOT etwas mehr Spielanteile, dennoch haben wir es dem Gegner nicht leicht gemacht und defensiv sehr gute Arbeit geleistet. Dazu konnten wir offensiv immer wieder Nadelstiche setzen. Kurz vor der Pause folgte dann beim Stand von 1:1 leider ein totaler Blackout und wir haben dem Gegner innerhalb von zwei Minuten zwei Tore geschenkt. Die zweite Halbzeit war dann ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, aber trotz einer guten Leistung stehen wir am Ende leider ohne Punkt da, obwohl wir uns an diesem Tag mehr verdient gehabt hätten. Trotzdem Glückwunsch an HOT", resümiert Trainer Almedin Ljutic.
Am kommenden Samstag steht dann das erste Heimspiel im neuen Jahr an. Ab 19 Uhr steigt in der Pfarrkirchener Dreifachturnhalle das bayerische Derby gegen den SSV Jahn Regensburg Futsal, der seit Jahren zu den absoluten Topteams der Liga zählt. "Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel zuhause gegen einen starken Jahn Regensburg, der sogar schon zweimal Deutscher Meister war und nun als amtierender Vizemeister anreist. Das sind schon richtige Brocken, mit denen wir es zu tun haben. Aber vor unseren Zuschauern in voller Halle sind die Jungs extrem motiviert. Man merkt das im Training. Wir wollen die Punkte unbedingt zuhause behalten und im Abstiegskampf etwas holen", so Ljutic.
"Wir haben in den letzten Wochen intensiv gearbeitet – mental und mit voller Manpower – und sind gut vorbereitet. Wir blicken zuversichtlich auf das Spiel und wollen die drei sehr wichtigen Punkte unbedingt nach Hause holen. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Bei uns zieht jeder am gleichen Strang – das wird sich auf dem Feld zeigen. Ein großes Dankeschön an all unsere Unterstützer. Wir freuen uns, euch am Samstag in der Halle zu sehen", betont Ricki Andjelkovic, Verantwortlicher für Marketing und Organisation.
"Wir müssen weiter hart arbeiten und den Klassenerhalt fest im Blick behalten. Am Samstag steht nun das Derby an, das für uns sehr wichtig ist. Ich glaube an die Mannschaft und an die Fans, die bestimmt zahlreich in die Halle kommen und uns zum Sieg verhelfen werden", so der sportliche Leiter Helmut Berlehner.
Die fünf Winter-Neuzugänge im Überblick:
Tomas Voboril
Nicht laut, nicht kurzzeitig – sondern konstant auf höchstem Niveau. Tomas Voboril hat sich über viele Jahre hinweg in einer der stärksten Futsal-Ligen Europas behauptet. Zehn Saisons in der 1. tschechischen Futsal-Liga, Stationen bei Top-Adressen wie AC Sparta Praha sowie Einsätze für die U21-Nationalmannschaft sprechen für sich. Tomas kennt den Leistungsdruck, die taktische Disziplin und das Tempo des Spitzenfutsals und bringt genau diese Erfahrung nun nach Pfarrkirchen. Sein sportlicher Weg ist geprägt von Beständigkeit, Spielintelligenz und Teamdenken. Auch in der 2. Liga übernahm er Verantwortung und führte Rapid Usti nad Labem souverän zur Meisterschaft und zum Aufstieg. In Niederbayern war der 31-Jährige auch schon für die SpVgg Niederalteich und den TSV Metten aktiv.
Tomas Abrham
Tomas Abrham, der seit gut einem Jahr für den TSV Grafenau in der Bezirksliga Ost aufläuft, hat über viele Jahre hinweg auf höchstem europäischen Futsal-Niveau konstant seine Qualität unter Beweis gestellt. Er bringt 14 Jahre Erfahrung in der 1. tschechischen Futsal-Liga mit und absolvierte jede seiner Saisons in der höchsten Spielklasse – ein eindrucksvoller Beleg für seine Konstanz, Professionalität und sportliche Klasse.
Sein Werdegang führte ihn unter anderem zu renommierten Vereinen wie FK Kladno, Interobal Plzen, Ceska Lipa, Svarog Teplice und Olympik Melnik. Besonders hervorzuheben sind seine vier Spielzeiten bei Interobal Plzen sowie die Top-3-Platzierungen in der Liga mit Interobal Plzen und Svarog Teplice. Über mehrere Stationen hinweg zählte Tomas stets zu den festen Größen seiner Teams und sammelte wertvolle Erfahrung in anspruchsvollen Wettbewerben. Auf internationaler Ebene repräsentierte er sein Heimatland in den tschechischen U19- und U21-Nationalmannschaften, was seine fußballerische Ausbildung, Spielintelligenz und taktische Reife zusätzlich unterstreicht. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten bringt er Führungsqualität, Ruhe am Ball und ein ausgeprägtes Verständnis für das Spiel mit. Die Young Boys Balkan gewinnen mit ihm einen äußerst erfahrenen, professionellen und charakterstarken Spieler, der sportlich wie menschlich hervorragend zum Verein passt.
Dario Stanic
Ein Neuzugang mit besonderem Profil. Dario wurde im klassischen Leistungsfußball ausgebildet. Seine Entwicklung begann beim TSV 1865 Dachau und führte ihn früh über Fürstenfeldbruck bis in den Nachwuchs des FC Bayern München, wo er rund vier Jahre auf höchstem Ausbildungsniveau geschult wurde. Danach sammelte er bei mehreren ambitionierten Vereinen im Münchner Raum wertvolle Spielpraxis, ehe er frühzeitig den Schritt in den Herrenbereich zur SpVgg Kammerberg wagte. Diese Laufbahn steht für Anpassungsfähigkeit, Spielverständnis und den Willen, sich stetig weiterzuentwickeln.
Für Dario ist der Wechsel zu uns der erste Schritt in den organisierten Futsal – ein neuer Abschnitt, in dem Technik, Spielintelligenz und Dynamik gezielt eingebracht und weiterentwickelt werden sollen.
Miralem Gigovic
Der fußballerische Weg von Miralem Gigovic ist von früher Leidenschaft, kontinuierlicher Entwicklung und internationaler Futsal-Erfahrung geprägt. Bereits in jungen Jahren sammelte er wertvolle Futsal-Erfahrung und nahm an zahlreichen Jugend- und Entwicklungsturnieren in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Belgien und Österreich teil und spielte in der kroatischen Jugend-Futsal-Liga. Nach seinem Umzug nach Deutschland musste er das aktive Spielen aus organisatorischen Gründen unterbrechen, kehrt nun jedoch motiviert und mit großer Vorfreude zurück auf das Futsal-Parkett.
Die Wurzeln von Ognjen Stankovic sind tief im serbischen Futsal verankert. Bereits in jungen Jahren zeigte er sein Potenzial auf internationaler Ebene und war bis zum Alter von 19 Jahren Teil der serbischen Futsal-Nationalmannschaft. Nach seiner Zeit im Nationalteam setzte er seine Karriere in der ersten und zweiten Liga Serbiens fort, sammelte dort wertvolle Erfahrung und zeigte über Jahre hinweg Konstanz und Leistungsbereitschaft. Zuletzt war er in Österreich bei Diamant Linz, einem der erfolgreichsten Clubs der 1. ÖFB Futsal-Liga, aktiv. Dort absolvierte Stankovic eine halbe Saison und konnte sich schnell an das Niveau und die Intensität im internationalen Wettbewerb anpassen.