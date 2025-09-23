„Fehlpass-Festival“ – FC Forstern II verliert auch Spiel zwei

Die FCF-Reserve muss sich gegen Gilching mit 1:4 geschlagen geben. Die Spielerinnen aus Forstern warten damit wieterhin auf die ersten Punkte.

Forstern – Diese Niederlage war „hausgemacht“: Im ersten Bezirksoberliga-Heimspiel der Saison musste sich die Reserve des FC Forstern nach einem doppelten Doppelschlag mit 1:4 Toren dem TSV Gilching/Argelsried geschlagen geben.

Dabei berichtete FCF-Coach Michael Kiefer in Bezug auf die erste Hälfte von einem regelrechten „Fehlpass-Festival“ seiner Elf, die gegen die dominanten Gäste „kein Land gesehen“ habe. So konnte einzig Lisa Dimpflmaier die gegnerische Keeperin in Folge eines Steckpasses zu Beginn der Partie einmal testen. Auf der anderen Seite sorgten Annina Junge (15./Steckpass) sowie Alina Müller (19./direkter Freistoß) mit ihren kurz aufeinanderfolgenden Treffern schon vor der Pause für die 2:0-Führung.

„Wir sind dann aber wie ausgewechselt aus der Kabine gekommen“, erinnert sich der Forsterner Übungsleiter. Aus diesem Grund hätten sich die nun deutlich sortierteren und kommunikativeren Gastgeberinnen nach einem schönen Schuss von Rosa Knauer zumindest den Anschlusstreffer verdient gehabt. Doch erneut fischte Torfrau Magdalena Richter das Leder überragend aus dem langen Eck.