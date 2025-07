Darius Ramonas (links) hat die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, steht aber bei Engpässen dem VfR Fehlheim weiter zur Verfügung. (Archiv) Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Fehlheim unternimmt den nächsten Anlauf Was Sebastian Lindner zum Gruppenliga-Meisterschaftsrennen sagt, wo er seinen VfR einordnet und warum zwei Abgänge weh tun

Fehlheim. Der VfR Fehlheim ist erst vor wenigen Wochen in der Relegation trotz eines starken Auftritts in den Spielen gegen die TS Ober-Roden am Aufstieg in die Verbandsliga gescheitert. Es ist nachvollziehbar, dass die Grün-Weißen auch in der anstehenden Saison in der Gruppenliga ganz oben mitspielen möchten. Dabei erwartet Trainer Sebastian Lindner in der Meisterschaftsfrage ein deutlich engeres Rennen als in der zurückliegenden Runde, in der die SG Langstadt/Babenhausen die Liga dominiert hat. „Es gibt nach meinem Dafürhalten vier oder fünf Teams, die sich um die Meisterschaft streiten werden. Dazu zähle ich auch uns. Natürlich wollen wir am Ende auf dem ersten oder zweiten Platz landen, wir wissen aber alle, dass das kein einfaches Vorhaben ist“, so Lindner.

Was war gut? Sebastian Lindner will in Sachen Taktik und Spielausrichtung an seiner Grundidee festhalten, und bei dieser stehen die Grundtugenden in engem Zusammenhang mit dem Ball. „Im Spiel gegen den Ball wollen wir die Gegner durch hohes Pressing früh stören und selbst schnell in Ballbesitz kommen. Das ist uns in der letzten Rückrunde sehr gut gelungen, und das wollen wir noch ausbauen", umreißt der Trainer seine Fußballphilosophie.

Was geht besser? „Jeder muss bereit sein, alles abzurufen, und dabei die nötige Lauf- und Zweikampfbereitschaft auf den Platz bringen. Wir wollen viel Ballbesitz haben und diesen in Tore ummünzen, wissen aber auch, dass wir in der Chancenverwertung noch viel Luft nach oben haben. Da müssen wir effektiver werden“, fordert der Trainer. Wer kommt? Zu den fünf Neuen zählt der Fehlheimer Trainer auch Belmin Müller (RW Frankfurt) und Harris Yohendran (RW Walldorf II), die sich dem VfR bereits im Winter angeschlossen haben, auf Grund von Verletzungen aber nur bedingt zum Einsatz kamen. Mit Innenverteidiger Lukas Fritsche (SV Groß-Bieberau) kehrt dazu ein bekanntes Gesicht nach einem Jahr zurück. Tim Gärtner (TSG Weinheim) laboriert noch an einer Verletzung, spielt aber auf Grund seiner Erfahrungen aus der Verbandsliga langfristig eine Rolle in den Planungen des Coaches. Perspektivspieler Mark Vrba (TSV Auerbach) soll behutsam aufgebaut werden.