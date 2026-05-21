Fehlheim und Flockenbach: Duell der Schwergewichte

Bergstraße. Kräftemessen der Bergsträßer Fußball-Schwergewichte: Im Endspiel um den Bergsträßer Kreispokal stehen sich am Donnerstag (19.30 Uhr) der Tabellenzweite der Gruppenliga, VfR Fehlheim, und der Spitzenreiter der Verbandsliga Süd, SV Unter-Flockenbach, auf neutralem Platz in Mörlenbach gegenüber. Zugleich treffen dabei die beiden derzeit besten Mannschaften des Fußballkreises aufeinander. Die Vorfreude ist dann auch entsprechend groß. Trotz der Verbindlichkeiten im Ligabetrieb. Fehlheim und Unter-Flockenbach sind am Wochenende in ihren Ligen allerdings jeweils spielfrei, was beiden Teams entgegenkommt.
„Wir wollen das Endspiel gewinnen, auch wenn der Fokus natürlich auf Liga und Aufstieg in die Hessenliga gerichtet ist“, sagt SVU-Sportdirektor Markus Müller. Der Verantwortliche erwartet zwar eine starke Gruppenliga-Mannschaft aus Fehlheim. Doch der SVU geht mit Rückenwind ins Finale, konnte die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis zuletzt doch einen großen Schritt in Richtung Hessenliga machen mit ihrem 3:1-Heimsieg am vergangenen Samstag im Spitzenspiel gegen die Sportfreunde aus Seligenstadt.Vor einer bemerkenswerten Kulisse übrigens. Und Müller hofft auch fürs Endspiel auf eine ähnlich große Resonanz.
Sportlich konnte der SVU zuletzt ohnehin überzeugen. „Wir waren gegen Seligenstadt in der Abwehr sehr kompakt gegen einen spielstarken und robusten Gegner“, sagt Müller. Die Cambeis-Elf konnte die Partie über weite Strecken dann auch dominieren. „Wir haben spielerisch und kämpferisch ein super Spiel gemacht“, sagt der Sportdirektor und hofft gegen Fehlheim auf einen ähnlich starken Auftritt seiner Mannschaft.
Der SVU-Coach erwartet unterdessen „den bislang stärksten Gegner im Pokal“, wie er sagt. Cambeis: „Fehlheim ist sehr gut in Form, hat einen starken Torwart und eine starke Offensive – sie versuchen Lösungen zu finden auch im Spielaufbau“. Und sie sind „heiß, hochmotiviert und bereit fürs Finale“, wie die Rasenspieler selbst über die sozialen Medien verkünden. Selbstbewusst teilen sie weiter mit: „Nachdem wir die Relegation zur Verbandsliga klar gemacht haben, wollen wir jetzt den nächsten Schritt gehen und den Pott nach Fehlheim holen.“