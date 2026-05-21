Fehlheim und Flockenbach: Duell der Schwergewichte

Der SVU-Coach erwartet unterdessen „den bislang stärksten Gegner im Pokal“, wie er sagt. Cambeis: „Fehlheim ist sehr gut in Form, hat einen starken Torwart und eine starke Offensive – sie versuchen Lösungen zu finden auch im Spielaufbau“. Und sie sind „heiß, hochmotiviert und bereit fürs Finale“, wie die Rasenspieler selbst über die sozialen Medien verkünden. Selbstbewusst teilen sie weiter mit: „Nachdem wir die Relegation zur Verbandsliga klar gemacht haben, wollen wir jetzt den nächsten Schritt gehen und den Pott nach Fehlheim holen.“