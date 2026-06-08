 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Fehlheim siegt im Elfmeterschießen und darf weiter träumen

VfR Fehlheim zieht im Elfmeterschießen in das Finale um den Verbandsliga-Aufstieg und trifft nun am Mittwoch auf KV Mühlheim. Spannung im Waldsportpark Darmstadt ist garantiert.

von net/ü · Heute, 16:34 Uhr · 0 Leser
Der VfR Fehlheim steht im Endspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga.
Der VfR Fehlheim steht im Endspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga. – Foto: Mara Wolf

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Relegation VL Hessen
VfR Fehlheim
1. FC Langen
KV Mühlheim

Fehlheim. Der Gruppenliga-Zweite VfR Fehlheim hat weiterhin die Möglichkeit, in die Fußball-Verbandsliga aufzusteigen. Die Grün-Weißen setzten sich im Halbfinalrückspiel der Relegationsrunde am Sonntagabend vor knapp 400 Zuschauern auf dem heimischen Naturrasenplatz gegen den Verbandsliga-Vertreter 1. FC Langen durch und treffen am Mittwoch (20 Uhr) im Endspiel auf den KV Mühlheim. Das Finale um den Verbandsliga-Aufstieg findet auf dem Sportgelände von Rot-Weiß Darmstadt (Waldsportpark, Winkelschneise 9) statt.

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Am Sonntag fiel die Entscheidung zugunsten der „Rasenspieler“ aus dem Bensheimer Stadtteil erst in einem dramatischen Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es wie im Hinspiel 1:1 gestanden. Langen ließ dann zwei Strafstöße liegen. Für den VfR verschoss einzig Lukas Fritsche, Marc Perchner verwandelte den entscheidenden Elfer zum 5:4-Endstand.

Gestern, 18:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
5
n.E.
4
Abpfiff

Im ersten Spielabschnitt hatten die Fehlheimer ein optisches Übergewicht, in Führung ging jedoch der Gast. Konstantin Ries nutzte nach einer guten halben Stunde ein Missverständnis in der VfR-Defensive zum 0:1. Die Gastgeber konnten aber noch vor der Pause ausgleichen. Evangelos Politakis (40.) wurde gut in Szene gesetzt und traf zum 1:1-Pausenstand.

VfR-Spieler Perchner und Grajcevci scheitern am Pfosten
Die zweite Halbzeit stand ganz im Zeichen der Gastgeber, die ließen aber beste Chancen aus. Marc Perchner (60.) scheiterte aus aussichtsreicher Position am Pfosten, Paul Herbel (62.) hatte bei einem Schuss von der Strafraumgrenze das Visier nicht genau eingestellt und Evangelos Politakis (87.) ließ kurz vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit das mögliche 2:1 liegen. In der Verlängerung hatte dann Ajet Grajcevci (107.) die Chance, die Partie zu entscheiden, sein Schuss landete aber am Innenpfosten. Somit musste die Entscheidung im Elfmeterschießen her und hier hatten die Fehlheimer das bessere Ende für sich.

VfR Fehlheim: Darmstädter, Cameron Royo, Müller, Perchner, Politakis, Herbel, Lüderwald, Fritsche, Petrica, Butz, Grajcevci. – Eingewechselt: Lortz, Gärtner, Felix. – Tore: 0:1 Ries (32.), 1:1 Politakis (40.). – Schiedsrichter: Bierau (Biedenkopf). – Zuschauer: 400. – Beste Fehlheimer Spieler: geschlossene Leistung.

Mi., 10.06.2026, 20:00 Uhr
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
20:00