Fehlheim siegt im Elfmeterschießen und darf weiter träumen

Fehlheim. Der Gruppenliga-Zweite VfR Fehlheim hat weiterhin die Möglichkeit, in die Fußball-Verbandsliga aufzusteigen. Die Grün-Weißen setzten sich im Halbfinalrückspiel der Relegationsrunde am Sonntagabend vor knapp 400 Zuschauern auf dem heimischen Naturrasenplatz gegen den Verbandsliga-Vertreter 1. FC Langen durch und treffen am Mittwoch (20 Uhr) im Endspiel auf den KV Mühlheim. Das Finale um den Verbandsliga-Aufstieg findet auf dem Sportgelände von Rot-Weiß Darmstadt (Waldsportpark, Winkelschneise 9) statt.
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Am Sonntag fiel die Entscheidung zugunsten der „Rasenspieler“ aus dem Bensheimer Stadtteil erst in einem dramatischen Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es wie im Hinspiel 1:1 gestanden. Langen ließ dann zwei Strafstöße liegen. Für den VfR verschoss einzig Lukas Fritsche, Marc Perchner verwandelte den entscheidenden Elfer zum 5:4-Endstand.
Im ersten Spielabschnitt hatten die Fehlheimer ein optisches Übergewicht, in Führung ging jedoch der Gast. Konstantin Ries nutzte nach einer guten halben Stunde ein Missverständnis in der VfR-Defensive zum 0:1. Die Gastgeber konnten aber noch vor der Pause ausgleichen. Evangelos Politakis (40.) wurde gut in Szene gesetzt und traf zum 1:1-Pausenstand.
VfR Fehlheim: Darmstädter, Cameron Royo, Müller, Perchner, Politakis, Herbel, Lüderwald, Fritsche, Petrica, Butz, Grajcevci. – Eingewechselt: Lortz, Gärtner, Felix. – Tore: 0:1 Ries (32.), 1:1 Politakis (40.). – Schiedsrichter: Bierau (Biedenkopf). – Zuschauer: 400. – Beste Fehlheimer Spieler: geschlossene Leistung.