Fehlheim siegt im Elfmeterschießen und darf weiter träumen

VfR-Spieler Perchner und Grajcevci scheitern am Pfosten

Die zweite Halbzeit stand ganz im Zeichen der Gastgeber, die ließen aber beste Chancen aus. Marc Perchner (60.) scheiterte aus aussichtsreicher Position am Pfosten, Paul Herbel (62.) hatte bei einem Schuss von der Strafraumgrenze das Visier nicht genau eingestellt und Evangelos Politakis (87.) ließ kurz vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit das mögliche 2:1 liegen. In der Verlängerung hatte dann Ajet Grajcevci (107.) die Chance, die Partie zu entscheiden, sein Schuss landete aber am Innenpfosten. Somit musste die Entscheidung im Elfmeterschießen her und hier hatten die Fehlheimer das bessere Ende für sich.