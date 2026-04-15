Fehlheim im Kreispokalfinale: Politakis trifft entscheidend Evangelos Politakis' entscheidender Treffer gegen den FC Fürth bringt den VfR Fehlheim ins Bergsträßer Kreispokal-Finale +++ Die Fürther hadern vor allem mit der Chancenverwertung von Jan Zehatschek · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der VfR Fehlheim zieht ins Pokalfinale ein. – Foto: Dagmar Jährling

Fehlheim. Der VfR Fehlheim hat das Gruppenliga-Duell im ersten Halbfinale des Bergsträßer Kreispokals gegen den FC Fürth am Dienstagabend knapp mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Im Finale trifft die Elf von Trainer Sebastian Lindner nun entweder auf Verbandsliga-Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach oder den Gruppenliga-Rivalen FSG Riedrode, die am Mittwochabend (live im Stream bei Echo Online) das zweite Halbfinale bestreiten.

FC-Sportdirektor Marco Knapp sprach von einer ärgerlichen Niederlage, waren die Gäste doch lange am Drücker. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger hatte in der ersten Halbzeit gleich vier Riesenchancen, hätte der Partie den entscheidenden Touch geben können. Doch die Fürther scheiterten immer wieder knapp: Nach langem Ball über die linke Seite konnte sich Jan Gebhardt den Ball erlaufen und setzte Jusef Nerabi in Szene, der aus zwölf Meter aber knapp am Tor vorbeischoss. Philipp Turzer bediente wenig später Luca Noel Sielmann, VfR-Keeper Kevin Darmstädter parierte jedoch stark. Überhaupt zeichnete sich Fehlheims Torwart gleich mehrfach aus. So scheiterte Ole Gärtner aus kurzer Distanz an Darmstädter. Und Nerabi brachte den Ball nach einer Flanke von Sielmann kurz zuvor ebenfalls nicht im Tor unter. Di., 14.04.2026, 19:30 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim FC Fürth FC Fürth 1 0 Abpfiff

Politakis’ Sonntagsschuss entscheidet das Halbfinale „Schade, für uns war viel mehr drin gewesen“, haderte Knapp. Zumal die Fürther dem Spiel auch nach der Pause zunächst ihren Stempel aufdrückten. Doch nur bis zur 60. Minute. Danach hatten die Gäste keine klaren Chancen mehr. „Und wie das dann eben so ist...“, sagte der Sportdirektor ohne den Satz zu beenden. Das Tor des Tages markierte letzten Endes Evangelos Politakis in der 77. Minute mit einem Sonntagsschuss aus der Distanz.





Fürths Co-Kapitän Philipp Turzer kommentierte: „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel im Griff gehabt, waren mutig, haben uns gute Chancen erarbeitet – aber wir haben uns dafür nicht belohnt.“ In einem Halbfinale bekomme man nicht viele Chancen, merkte Turzer weiter an. „Die musst du aber nutzen. Das haben wir heute nicht konsequent genug gemacht, deshalb stehen wir jetzt mit leeren Händen da.“ Ganz im Gegensatz zum VfR Fehlheim.