Fehlheim holt in Griesheim nach

Der VfR Fehlheim ist am Mittwochabend in Griesheim gefordert. – Foto: Norbert Kaus - Archiv

Fehlheim. Der VfR Fehlheim muss bereits an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) wieder in der Gruppenliga ran, wollen im Nachholspiel beim SC Viktoria Griesheim die positive Entwicklung fortsetzen. Zwei Siege in Folge hat der VfR zuletzt eingefahren – und geht es nach Sebastian Lindner, kommt beim Verbandsliga-Absteiger der nächste Erfolg dazu. „Wir haben durch die Dreier gegen Dersim und beim SV Fürth den Anschluss an die Tabellenspitze geschafft. Nun wollen wir nachlegen“, so der Trainer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Allerdings plagen ihn große Personalsorgen. Paul Herbel, Belmin Müller und Tim Gärtner sind nach den Platzverweisen in Fürth Gelb-rot-gesperrt, dazu fehlen der verletzte Evangelos Politakis und der erkrankte Tuan Stefanov. „Jetzt bietet sich den Spielern aus der zweiten Reihe die Chance, sich zu empfehlen, was ja auch nicht schlecht sein kann“, so Lindner.

Heute, 19:30 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim VfR Fehlheim VfR Fehlheim 19:30 PUSH Ramonas könnte Trainer Lindner ersetzen