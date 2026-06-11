Fehlheim feiert den Aufstieg mit Torfestival gegen Mühlheim

Darmstadt/Fehlheim. Der VfR Fehlheim spielt in der kommenden Saison in der Verbandsliga. Die „Rasenspieler“ aus dem Bensheimer Stadtteil setzten sich im Relegationsendspiel mit 6:0 gegen den KV Mühlheim durch und kehren so nach zwei Jahren Abstinenz wieder in die zweithöchste hessische Spielklasse zurück. Der Fehlheimer Sieg war hochverdient, auch in der Deutlichkeit. Nach dem Abpfiff war Sebastian Lindner rundum zufrieden mit dem Ausgang des Finales, das beim künftigen Ligarivalen Rot-Weiß Darmstadt ausgetragen wurde.
„Kompliment an meine Jungs, die sich heute für unsere Aufholjagd in der Rückrunde belohnt haben und absolut verdient aufsteigen“, war der Fehlheimer Trainer zurecht stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft, die sich als echtes Team präsentierte, defensiv sehr gut stand und sich auch nicht von einem frühen Nackenschlag zurückwerfen ließ. Marc Perchner (14.) scheiterte nämlich in der Anfangsphase mit einem an ihm selbst verschuldeten Strafstoß an Mühlheims Schlussmann Valentino di Bella. Bis zum Pausenpfiff des guten Schiedsrichters Marcel Göttel hatte der Fehlheimer Torjäger noch weitere Einschussmöglichkeit auf dem Fuß, der Mittelstürmer sollte zunächst aber noch kein Glück im Torabschluss haben, so dass beide Teams mit einem 0:0 in die Pause gingen.
Aus dieser kamen die Grün-Weißen dann deutlich besser heraus. Sebastian Lindner wollte mit Silas von Mengersen frischen Wind ins Mittelfeld bringen und dieser Wechsel sollte sich schnell bezahlt machen. Ajet Grajcevci (47.) nutzte kurz nach dem Wiederanpfiff einen Fehler der Mühlheimer Defensive zum 1:0. Als Marc Perchner keine 120 Sekunden später das 2:0 folgen ließ, waren die Weichen für den VfR in Richtung Aufstieg gestellt.
Da konnte man auf Fehlheimer Seite auch getrost den Blick auf den Live-Ticker der Hessenliga-Relkegation zwischen dem CSC Kassel und der SG Bornheim/GW Frankfurt (Endstand: 4:2) vernachlässigen. Wären in dieser Partie die Frankfurter als Sieger vom Platz gegangen, wären nämlich Fehlheim und Mühlheim gemeinsam aufgestiegen.
Mit der 2:0 Führung im Rücken ließ es sich für die Lindner-Schützlinge nun befreit aufspielen, zumal bei den Gästen sichtbar die Kräfte nachließen. Fehlheim hingegen konnte das Tempo hochhalten und von der Bank noch Qualität nachschieben. Der zweite Treffer von Grajcevci zum 3:0 sorgte nach einer guten Stunde für die endgültige Vorentscheidung für den VfR, der nicht nachließ und durch einen Doppelpack von Marc Perchner (65., 87.) sowie Percy Felix (90+2) das Endergebnis noch auf 6:0 ausbauen konnte.
Nutznießer des Fehlheimer Erfolges könnte nun nachträglich noch der SC Olympia Lorsch sein. Vor dem Anpfiff machte auf dem Sportgelände in Darmstadt die Info die Runde, dass der FCA Darmstadt seine Mannschaft aus der Gruppenliga zurückzieht. Und da der VfR Fehlheim nun auch noch aufsteigt, ist ein zusätzlicher Platz in der Spielklasse frei. Diesen nehmen die Lorscher, die in ihrer Relegation im Halbfinale am SV Hahn gescheitert waren, nun gegen die TSG Steinbach in Angriff.