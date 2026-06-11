Fehlheim feiert den Aufstieg mit Torfestival gegen Mühlheim

„Kompliment an meine Jungs, die sich heute für unsere Aufholjagd in der Rückrunde belohnt haben und absolut verdient aufsteigen“, war der Fehlheimer Trainer zurecht stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft, die sich als echtes Team präsentierte, defensiv sehr gut stand und sich auch nicht von einem frühen Nackenschlag zurückwerfen ließ. Marc Perchner (14.) scheiterte nämlich in der Anfangsphase mit einem an ihm selbst verschuldeten Strafstoß an Mühlheims Schlussmann Valentino di Bella. Bis zum Pausenpfiff des guten Schiedsrichters Marcel Göttel hatte der Fehlheimer Torjäger noch weitere Einschussmöglichkeit auf dem Fuß, der Mittelstürmer sollte zunächst aber noch kein Glück im Torabschluss haben, so dass beide Teams mit einem 0:0 in die Pause gingen.