Fehlheim: Fast hätte es gereicht

Bergstraße. Der VfR Fehlheim hat die Tabellenführung in der Verbandsliga Süd knapp verpasst. Der Aufsteiger führte bei den Sportfreunden Frankfurt lange 2:1, da entschied Schiedsrichter Henninger in der fünften Minute der Nachspielzeit auf Strafstoß für die Gastgeber. Den von Danyal Tekin geschossenen Foulelfmeter parierte Andreas Ries, gegen den Nachschuss von Aljoscha Atzberger war der Schlussmann machtlos und so endete die spannende Begegnung 2:2. So bleibt der VfR hinter Spitzenreiter SC Hanau.