Fehler zur falschen Zeit – Bahlingen verliert erstmals unter Schneider

Für Hassan Mourad sind Spiele in Freiburg etwas ganz Besonderes. Der 26-Jährige ist fußballerisch beim Freiburger FC groß geworden. Nach zwei Jahren beim Bahlinger SC wechselte er zur Saison 2024/25 zum FSV Frankfurt an den Bornheimer Hang. "Auch wenn ich nie für den SC Freiburg gespielt habe, fühlt es sich sehr nach Heimkommen an", sagte Mourad nach dem 4:2 seiner Frankfurter im Dreisamstadion. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.