Fehler zur falschen Zeit – Bahlingen verliert erstmals unter Schneider

Der Bahlinger SC bleibt in der Rückrunde der Fußball-Regionalliga weiter ohne Dreier. Beim FC Astoria Walldorf verliert der Tabellenletzte trotz engagierter Leistung mit 1:3 (1:1).
Für Hassan Mourad sind Spiele in Freiburg etwas ganz Besonderes. Der 26-Jährige ist fußballerisch beim Freiburger FC groß geworden. Nach zwei Jahren beim Bahlinger SC wechselte er zur Saison 2024/25 zum FSV Frankfurt an den Bornheimer Hang. "Auch wenn ich nie für den SC Freiburg gespielt habe, fühlt es sich sehr nach Heimkommen an", sagte Mourad nach dem 4:2 seiner Frankfurter im Dreisamstadion. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Freiburg: Katz – Steinmann, Klein, Schopper – Ketterer (46. Zelic), Schiertz (46. Amegnaglo), Lienhard (63. Reifsteck), Tober – Wiklöf, Raweri (63. James) – Fetsch (79. Schulten). Tore: 0:1 Mourad (11.), 1:1 Raweri (28.), 1:2 Mourad (37.), 1:3 Hildmann (53.), 1:4 Peters (55./FE), 2:4 Amegnaglo (74./FE). Schiedsrichter: Ewerhardy (Losheim). Zuschauer: 1000.
Vom Ergebnis her sei die Partie natürlich ein Rückschlag, bewertete der Bahlinger Trainer Marco Schneider das 1:3 im Dietmar-Hopp-Sportpark, "aber von der Leistung her nicht". Schneider stufte die Astorstädter als bislang stärksten Gegner in seiner kurzen Amtszeit (drei Spiele) beim BSC ein: "Sie haben im Zentrum sehr viel Qualität, lassen hier nichts zu, sind spielstark und zugleich aggressiv." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Bahlingen: Klose – Bauer (46. Herrmann), Zukaj, Tost, Wuttke – Scholl (78. Pepic), Bux (84. Diakité), Köbele – Wehrle (84. Schröder), Shaqiri, Yilmaz (67. Walz). Tore: 1:0 Bux (29./ET), 1:1 Shaqiri (44./FE), 2:1 Maroudis (69.), 3:1 Zor (83.). Schiedsrichter: Appel (Burhaun). ZS: 250. Bes.: Klose hält Foulelfmeter von Zor (80.).