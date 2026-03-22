Fehler, Pech und Traumtore – Hilden siegt klar in Baumberg

Zum Abschluss der „Englischen Woche“ unterlagen die Sportfreunde Baumberg (SFB) auf dem heimischen Kunstrasen im Duell der Nachbarn dem Oberliga-Tabellenzweiten VfB 03 Hilden mit 0:4 (0:1), der den siebten Sieg in Folge landete und sich it dem Tabellenführer Ratingen 04/19 weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert – die beiden punktgleichen Teams trennt nach dem 24. Spieltag nur noch ein winziges Törchen. Für die Sportfreunde wird die Luft im Abstiegskampf zunehmend dünner, denn zehn Spieltage vor Saisonende ist die halbe Liga in die dicht gedrängte Abstiegszone verwickelt.
Für die Baumberger war während der drei intensiven Spiele innerhalb von sechs Tagen sicherlich mehr drin, als der Punktgewinn beim 1. FC Monheim (1:1), doch der Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi fehlt derzeit nicht nur ein Dutzend verletzter Spieler, sondern auch das nötige Spiel- und Schussglück. El Halimi musste gegenüber dem Spiel gegen den KFC Uerdingen (0:1) auf den zuletzt stärksten Spieler Milan Burovac (geschwollenes Knie) und Enis Vila (Gehirnerschütterung) verzichten – Kapitän Louis Klotz nach seiner „Ampelkarte“ und Berkem Kurt rückten in die Startelf. VfB-03-Trainer Tim Schneider hingegen konnte seine Bestbesetzung aufbieten.
Auch gegen die Hildener entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein nahezu ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Nach einer Linksecke von SFB-Spielgestalter Robin Hömig wurde Burak Gencal zehn Meter vor dem Tor einschussbereit von Mohamed Cisse am Fuß getroffen – der gut positionierte Schiedsrichter Julian Strunk hatte kein Foulspiel gesehen (3. Minute). Fünf Minuten später bediente Cisse den überragenden Pascal Weber, dessen Schuss im letzten Moment geblockt wurde (8.).
Nach einer halben Stunde kam Kurt von der Strafraumgrenze frei zum Schuss, doch die Kugel strich knapp am rechten Pfosten vorbei (31.). Fünf Zeigerumdrehungen danach steckte Weber auf Cisse, der von der linken Seite unnachahmlich nach innen durchbrach und SFB-Keeper Daniel Schwabke mit seinem Einschuss ins lange Eck keine Chance ließ – 0:1 (36.). „Durch die Positionswechsel haben es uns die Baumberger schwer gemacht, effektiven Zugriff zu bekommen. Wir haben es dann in der Halbzeitpause angesprochen und angepasst. Trotzdem war es komplizierter, als es am Ende aussah“, analysierte Schneider, dessen Truppe in Durchgang zwei durch brutale Offensivwucht und enorme Effizienz bestach.
In der 57. Minute bestaunten die rund 200 Zuschauer einen Treffer, der in die engere Wahl zum „Tor des Monats“ gehört: Nach einem unnötigen Ballverlust der SFB während eines Angriffs leitete Weber vor der Mittellinie auf Maximilian Wagener weiter, der aus etwa 50 Metern das Spielgerät maßgerecht über Schwabke unter die Querlatte beförderte – 0:2. Sechs Minuten später köpfte Weber im Anschluss an eine Linksecke in die Box, wo Phil Zimmermann den Ball zum vorentscheidenden 3:0 in die Maschen drosch (63.). Und kurz vor dem Abpfiff ein weiteres Traumtor über sechs Stationen: Leon Prokshi schickte auf der linken Seite Wagener, der nach einem Doppelpass mit Cisse auf Emmanuel Yeboah querlegte – 4:0, der Endstand (88.).
Baumbergs Übungsleiter vermisst angesichts seiner fehlenden Stürmer derzeit einen Spieler mit Vollstrecker-Qualitäten: „Wir erarbeiten uns zahlreiche Chancen und belohnen uns nicht mit Treffern. Der Aufwand ist groß, aber der Ertrag nicht so, wie er hätte sein müssen“, erklärte El Halimi nach Spielende und monierte zudem: „Außerdem führen überflüssige Fehler zu entscheidenden Treffern. Vor dem 2:0, an dem Schwabi überhaupt keine Schuld hat, befinden wir uns in der gegnerischen Hälfte im Angriffsmodus. Haruto Idoguchi kann einen einfachen Pass spielen und verliert den Ball nach einem Hackentrick. Das darf uns definitiv nicht passieren.“