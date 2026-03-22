Fehler, Pech und Traumtore – Hilden siegt klar in Baumberg

In der 57. Minute bestaunten die rund 200 Zuschauer einen Treffer, der in die engere Wahl zum „Tor des Monats“ gehört: Nach einem unnötigen Ballverlust der SFB während eines Angriffs leitete Weber vor der Mittellinie auf Maximilian Wagener weiter, der aus etwa 50 Metern das Spielgerät maßgerecht über Schwabke unter die Querlatte beförderte – 0:2. Sechs Minuten später köpfte Weber im Anschluss an eine Linksecke in die Box, wo Phil Zimmermann den Ball zum vorentscheidenden 3:0 in die Maschen drosch (63.). Und kurz vor dem Abpfiff ein weiteres Traumtor über sechs Stationen: Leon Prokshi schickte auf der linken Seite Wagener, der nach einem Doppelpass mit Cisse auf Emmanuel Yeboah querlegte – 4:0, der Endstand (88.).