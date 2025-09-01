– Foto: TSV Immenhausen

Fehler kosten Punkte: Immenhausen unterliegt 4:3

Unsere Mannschaft kehrt leider ohne Punkte aus Schauenburg zurück, obwohl phasenweise deutlich mehr drin war. Bereits in der 3. Minute setzte Immenhausen ein erstes Ausrufezeichen: Nach einem gelungenen Angriff schoss Bastian Jenzowski, doch der Schauenburger Torwart parierte. In der 11. Minute kam Max Busch frei vor dem Tor zum Abschluss, allerdings wieder ohne Erfolg. Roman Sedmera probierte es in der 15. Minute aus der Distanz, doch auch dieser Schuss wurde abgewehrt. Die Gastgeber nutzten ihre zweite echte Chance eiskalt: Nach einem langen Freistoß legte Luca Siciliano auf Noah Gans ab, der zum 1:0 traf (20.). Immenhausen blieb dran, konnte aber mehrere gute Gelegenheiten durch Busch (21.), Mitrovic (42.) oder Schwan per Kopfball (43.) zunächst nicht nutzen.

In der 37. Minute gelang schließlich der Ausgleich: Nach einer Ballstaffette landete der Ball bei Steven Schöps, dessen Hereingabe fand Bastian Jenzowski, der zum 1:1 einschob. Kurz vor der Pause traf Toni Mitrovic nach erneuter Vorlage von Schöps zum 2:1 (44.). Nach der Halbzeit nutzte Schauenburg unsere Fehler eiskalt aus. Innerhalb von sechs Minuten drehten sie das Spiel: Luca Siciliano traf nach einem unglücklichen Ballverlust zum 2:2 (54.), eine Minute später verwertete Noah Gans einen zweiten Ball nach einem Offensivfehler zum 3:2 (55.), und in der 60. Minute erhöhte Siciliano per Kopfball auf 4:2.