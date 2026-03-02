Fehler kosten Odenkirchen Punkte gegen den Spitzenreiter

Für die SpVg Odenkirchen stand am Samstag ein wegweisendes Spiel an: Tabellenführer OSV Meerbusch war zu Gast an der Beller Mühle. Für Odenkirchen ging es darum, ob das Team noch einmal in den Aufstiegskampf eingreifen kann – oder das Thema womöglich abhaken muss. Am Ende gilt wohl Letzteres für die Mannschaft von Trainer Simon Sommer: Odenkirchen unterlag mit 0:2 und liegt nun zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter. Sommer zeigte sich hinterher trotzdem mit dem Auftritt seiner Truppe einverstanden.
„Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir wussten, dass Meerbusch sehr hoch und mit viel Energie anläuft – darauf waren wir aber gut vorbereitet und haben spielerische Lösungen gefunden. Uns fehlte nur das Tor in der ersten Halbzeit“, so der Trainer, der von vier bis fünf guten Chancen für Odenkirchen sprach. Stattdessen fiel der Treffer für den Gegner – nach einem Fehler von Torwart Paul Breitewischer, der Timo Kaufmann den Ball im eigenen Sechzehner in die Füße spielte.
Laut Sommer agierte Odenkirchen auch nach dem Seitenwechsel gut, verpasste es aber, den Ausgleich zu erzielen. Unter anderem fehlte der SpVg Pascal Moseler gelbgesperrt, auch Jan Pflipsen fiel kurzfristig aus. Das habe man, so Sommer, gemerkt: Oft habe die Tiefe im Spiel gefehlt. Meerbusch setzte – für Sommer überraschend – hingegen auf vergleichsweise einfache Mittel und agierte mit vielen langen Bällen.
In der 55. Minute erhielten die Gäste dann einen Elfmeter, den Ioannis Alexiou zum 2:0 verwandelte. „In der Szene müssen wir uns cleverer anstellen. Das waren zwei schwerwiegende Fehler gegen einen Gegner, der mit viel Rückenwind und Selbstvertrauen kommt. Das darf nicht passieren, da so ein Spiel durch Kleinigkeiten entschieden wird. Bei uns hat an diesem Tag einfach nicht alles gepasst“, sagte Sommer hinterher.
Odenkirchen ist damit vorerst aus dem Kreis der Aufstiegsanwärter herausgefallen. Auch die Sportfreunde Neuwerk ließen beim torreichen 3:3 bei der SSV Grefrath zwei Punkte liegen. Lange sah es nach einer Niederlage aus, erst zwei späte Tore von Özgur Sezgin in der 80. Minute und in der Nachspielzeit sicherten den Sportfreunden einen Zähler. In der Tabelle liegt das Team von Dony Karaca nun sechs Punkte hinter Spitzenreiter OSV Meerbusch. Erster Verfolger auf Platz zwei ist TuRa Brüggen, das sich mit drei Toren ab der 82. Minute noch den 4:3-Auswärtssieg beim 1. FC Mönchengladbach sicherte. In der Nachspielzeit der Partie gab es zudem drei Rote Karten. Der 1. FC Mönchengladbach bleibt damit auf einem Abstiegsplatz.
Einen klaren Sieg verbuchte TuS Wickrath beim 3:0 gegen den 1. FC Viersen. Einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller landete indes die Reserve von Union Nettetal, die mit einem 2:1 bei Krefeld-Bockum gewann. David Sfarzetta feierte damit ein gelungenes Debüt als Trainer in Nettetal. Der 7:1-Kantersieg von Fortuna Dilkrath beim VfL Tönisberg dürfte ebenfalls einige Vereinsverantwortliche beruhigt haben. Türkiyemspor holte beim 2:2 gegen Marathon Krefeld einen Punkt.