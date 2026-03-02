Fehler kosten Odenkirchen Punkte gegen den Spitzenreiter

Odenkirchen ist damit vorerst aus dem Kreis der Aufstiegsanwärter herausgefallen. Auch die Sportfreunde Neuwerk ließen beim torreichen 3:3 bei der SSV Grefrath zwei Punkte liegen. Lange sah es nach einer Niederlage aus, erst zwei späte Tore von Özgur Sezgin in der 80. Minute und in der Nachspielzeit sicherten den Sportfreunden einen Zähler. In der Tabelle liegt das Team von Dony Karaca nun sechs Punkte hinter Spitzenreiter OSV Meerbusch. Erster Verfolger auf Platz zwei ist TuRa Brüggen, das sich mit drei Toren ab der 82. Minute noch den 4:3-Auswärtssieg beim 1. FC Mönchengladbach sicherte. In der Nachspielzeit der Partie gab es zudem drei Rote Karten. Der 1. FC Mönchengladbach bleibt damit auf einem Abstiegsplatz.

Einen klaren Sieg verbuchte TuS Wickrath beim 3:0 gegen den 1. FC Viersen. Einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller landete indes die Reserve von Union Nettetal, die mit einem 2:1 bei Krefeld-Bockum gewann. David Sfarzetta feierte damit ein gelungenes Debüt als Trainer in Nettetal. Der 7:1-Kantersieg von Fortuna Dilkrath beim VfL Tönisberg dürfte ebenfalls einige Vereinsverantwortliche beruhigt haben. Türkiyemspor holte beim 2:2 gegen Marathon Krefeld einen Punkt.