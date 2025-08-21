"Fehler gehören dazu beim Fußball. Perfektion ist eine Illusion"

Nach Denzlingen-Niederlage auf Wiedergutmachung aus

Die Stimmung in Hollenbach war nach dem 0:3 gegen Aufsteiger FC Denzlingen gedrückt. Drei Gegentore in nur fünf Minuten hatten der Schenker-Elf alle Chancen geraubt, etwas Zählbares mitzunehmen. „Unterm Strich haben wir verdient verloren“, hatte der Coach nach Abpfiff erklärt. Vor allem die vielen individuellen Fehler und die mangelnde Konzentration waren die großen Baustellen, die in dieser Trainingswoche intensiv aufgearbeitet wurden.

Ein Gegner mit Qualität und Wut im Bauch

Am Samstag wartet mit dem FV Ravensburg ein Kontrahent, der selbst dringend Punkte braucht. Nach zwei Niederlagen gegen den VfR Mannheim und den VfR Aalen rangiert Ravensburg mit drei Zählern aus drei Spielen knapp vor dem FSV. Trainer Reinhard Schenker erwartet deshalb eine motivierte Heimmannschaft: „Ich denke, wir treffen auf jeden Fall auf einen motivierten Gegner, die jetzt nach zwei Niederlagen natürlich zu Hause wieder punkten wollen. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel, wo wahrscheinlich die Tagesform entscheidend sein wird.“

Respekt vor Ravensburgs Offensivgefahr

Besonders die individuellen Qualitäten im Ravensburger Angriff bereiten Schenker Respekt. „Der FV Ravensburg hat sicherlich eine gute Mannschaft mit einigen guten Einzelspielern, die jederzeit auch ein Spiel alleine entscheiden können. Gerade wenn ich an Daniele Gabriele denke oder auch an Nicolas Jann, natürlich allen voran“, sagt der Coach. Dennoch sieht er auch Schwachstellen: „Auch wenn es jetzt für Ravensburg gegen drei Top-Mannschaften in der Liga ging, haben sie zweimal deutlich verloren. Sie haben schon gezeigt, dass sie verwundbar sind, wenn man seine Leistungen bringt und die eigene Qualität auf den Platz bringt.“

Eigene Leistung als Schlüssel

Der Schlüssel zum Erfolg liegt aus Schenkers Sicht klar bei der eigenen Mannschaft. „Es wird für uns das alles Entscheidende sein, dass wir einfach nach dem enttäuschenden Spiel gegen Denzlingen wieder an unsere Leistungen rankommen“, betont der Trainer. „Fehler gehören dazu beim Fußball. Perfektion ist genauso eine Illusion. Aber ich erwarte, dass meine Spieler ihr Potenzial ausschöpfen und ihre optimale Leistung abrufen, um im Kollektiv zu funktionieren.“

Taktische Disziplin und Effektivität gefragt

Auch der Matchplan steht fest: „Wir müssen natürlich gut verteidigen, organisiert verteidigen, aggressiv verteidigen“, erklärt Schenker. „Und dann aber auch in den Ballbesitzphasen zielstrebig nach vorne spielen, den Gegner uns zurechtlegen.“ Vor dem Tor soll die Effizienz verbessert werden: „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann natürlich auch effektiv sein im Ausnutzen der Torchancen. Dann bin ich positiv, dass wir was mitnehmen können aus Ravensburg.“

Blick auf die Tabelle

Mit drei Punkten aus den ersten drei Spielen rangiert der FSV Hollenbach derzeit auf Rang zwölf, punktgleich mit dem FV Ravensburg auf Platz 13. Beide Teams wissen, wie wichtig ein Sieg wäre, um nicht früh in den unteren Tabellenregionen festzustecken.

Fokus auf Stabilität und Selbstvertrauen

Nach einer intensiven Trainingswoche soll in Ravensburg vor allem wieder die Stabilität zurück in das Spiel der Hollenbacher kommen. „Wenn jeder Einzelne seine Leistung bringt und wir eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche haben, dann können wir unsere taktischen Inhalte so umsetzen, dass sie erfolgsversprechend sind“, ist Schenker überzeugt. Ein Punktgewinn in Ravensburg wäre ein wichtiges Signal – nicht nur für die Tabelle, sondern auch für das Selbstvertrauen der jungen Mannschaft.

Anstoß am Samstag

Anpfiff in Ravensburg ist am Samstag um 15:30 Uhr. Die Hollenbacher reisen mit dem klaren Ziel an, das enttäuschende Denzlingen-Spiel hinter sich zu lassen und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung etwas Zählbares mitzunehmen.