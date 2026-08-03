Fehler-Festival im Derby: Osterbrock/Geeste wirft Dalum aus dem Pokal Ein 3:2 mit viel Drama von Gerry Grave · Heute, 01:35 Uhr · 0 Leser

Das Derby im Emco-Kreispokal bot von Beginn an viel Spannung. Die SG Osterbrock/Geeste nutzte die Fehler des favorisierten SV Dalum eiskalt aus. Durch einen knappen 3:2-Erfolg zog die Spielgemeinschaft am Ende verdient in die nächste Runde ein.

Turbulente erste Hälfte bringt die Vorentscheidung Die Zuschauer in Geeste erlebten einen schnellen Start, bei dem Janik Lindemann die Gastgeber in der 16. Minute nach einem Angriff über die rechte Seite mit 1:0 in Führung brachte. Die Freude hielt jedoch nicht lange an, denn nur sieben Minuten später nutzte Fabian Alferink einen Patzer in der Osterbrocker Abwehr zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel blieb sehr dynamisch: In der 30. Minute fing das Heimteam einen Ball ab und Tim Möller verwertete den folgenschweren Ballverlust von Dalums Kapitän Tobias Sebastian Tallen eiskalt zum 2:1-Pausenstand.

Diese entscheidenden Szenen ärgerten Dalum-Trainer Thomas Hessel maßlos: „Es sind viel zu viele einfache Fehler dabei, die zu Gegentoren führen.“ In der durch Urlaub und Verletzungen ohnehin schwierigen Vorbereitung fehle es einfach an den nötigen Kleinigkeiten. Osterbrock-Coach Hendrik Schnieders entgegnete hingegen zufrieden: „Es ging darum, leidensfähiger als der Gegner zu sein, und das ist uns heute perfekt gelungen.“ Durch das kompakt gehaltene Spielfeld kamen die Dalumer laut Schnieders nie richtig ins Tempo, was er als „bockstark von unseren Jungs“ beschrieb.

Osterbrock bleibt der taktischen Linie treu Nach dem Seitenwechsel änderte sich an den Kräfteverhältnissen wenig. Der SV Dalum versuchte zwar anzurennen und den Ball in den eigenen Reihen zu halten, blieb dabei aber weitgehend harmlos. Die SG Osterbrock/Geeste veränderte ihre Spielweise nach der Pause überhaupt nicht. Die Mannschaft blieb ihrer taktischen Linie absolut treu, konzentrierte sich ganz gezielt auf die bewährte kompakte Defensivarbeit und überließ dem Gegner den Ball, um das Ergebnis abzusichern.

Dalum verbuchte zwar viel Ballbesitz, war jedoch zu keinem Zeitpunkt in der Lage, spielerisch echte Torgefahr auszustrahlen. Die Angriffsversuche der Gäste waren einfach nicht zwingend genug, um das gegnerische Tor ernsthaft zu gefährden. Bis auf wenige Standardsituationen fand das Dalumer Spiel keine Lücken. Osterbrock setzte die defensiven Vorgaben weiterhin fehlerfrei um. Das Abwehrbollwerk der Spielgemeinschaft hielt mühelos stand und ließ aus dem Spiel heraus absolut nichts anbrennen.