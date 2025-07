Die Spielertrainer des FC Amberg, Mario Zitzmann (links) und Fritz Lieder, sahen eine ordentliche Leistung des Teams zum Saisonauftakt. – Foto: Rudi Walberer

Fehler-Festival bei Inter – Upo mit Remis, FC Amberg erfolgreich Bezirksliga Nord, der Freitag: Vohenstrauß gewinnt auswärts 5:3 +++ Seitz-Elf landet beim Bezirksliga-Debüt einen kleinen Achtungserfolg

Titelkandidat und Landesliga-Absteiger FC Amberg ist mit einem glatten 3:0-Heimsieg gegen Aufsteiger SG Chambtal in die Saison der Bezirksliga Nord gestartet. Ein Torspektakel gab es wenige Kilometer entfernt, wo sich der SV Inter Bergsteig Amberg und die SpVgg Vohenstrauß ein Fehler-Festival lieferten – mit dem besseren Ende für die Gäste aus Vohenstrauß (3:5). Mit einem achtbaren 1:1-Unentschieden gegen den FC Weiden-Ost ist derweil Newcomer SF Ursulapoppenricht in die erste Bezirksligasaison der Vereinsgeschichte gestartet.



Torspektakel in Amberg! Das Spiel war geprägt von Fehlern auf beiden Seiten, beinahe jedes Tor resultierte aus einem individuellen Fehler. Vohenstrauß lag mit 0:1 und 1:2 hinten, bewies aber jedes Mal Moral. Das mögliche Tor zum 4:4 wurde den Hausherren wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Inter-Spielercoach Helmut Jurek sprach hinterher trotz der Niederlage von einem „50/50-Spiel“. Grundsätzlich sei es von der Leistung ein Fortschritt gewesen im Vergleich zur Vorbereitungsphase. „Allerdings haben wir es nach hinten nicht gut gemacht. Zum Teil waren es kuriose Tore.“ Alles in allem sei der Vohenstraußer Sieg schon verdient gewesen, „da sie weniger Fehler als wir gemacht haben. Unterm Strich war es zu wenig für einen Punktgewinn oder gar einen Dreier. Die Leistung an sich lässt uns trotzdem positiv nach vorne blicken.“







Liga-Newcomer SF Ursulapoppenricht ist mit einem Unentschieden in die Bezirksliga gestartet. Das 1:1 gegen den Vorjahresvierten FC Weiden-Ost darf durchaus als Achtungserfolg gewertet werden. Beide Treffer fielen vom Elfmeterpunkt. Für Upo traf Dominik Siebert (8.), der vorangegangene Elfmeterpfiff war strittig. Nach 25 Spielminuten stellte Noah Forster wieder auf Null, Jonas Zeiler war im Strafraum zu Fall gekommen. Die beste Chance der zweiten Halbzeit hatte Daniel Bosser für Upo, der im Eins gegen Eins an Keeper Eric Schlesinger scheiterte. Es blieb beim leistungsgerechten Remis. „Wir sind mit dem – gerechten – Ergebnis zufrieden. Gegen einen sehr guten Bezirksligisten haben wir für unsere Verhältnisse ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Bis auf einen Neuzugang hatten wir die Aufstiegs-Elf auf dem Platz. Aus diesem Grund kann ich meinen Jungs für dieses Auftaktspiel nur ein großes Kompliment. Darauf können wir aufbauen. Wenn wir uns regelmäßig so präsentieren, werden wir unsere Saisonziele erreichen“, so ein zufriedener Upo-Spielercoach Sven Seitz.







Einen Start nach Maß erwischte Meisterkandidat FC Amberg, der im 20 Uhr-Spiel den Aufsteiger SG Chambtal mit 3:0 auf die Heimreise schickte. Neuzugang Michel Silva Pereira (2.) sorgte nach einem Fehler der Gäste für die Blitz-Führung der Amberger, deren Leistung in der ersten Halbzeit dennoch Luft nach oben hielt. „Zunächst haben wir uns schwer getan. Trotz der verdienten Halbzeitführung gab es noch Luft nach oben“, meinte Ambergs sportlicher Leiter Roman Reinhardt. Die zweite Hälfte des FCA sei „klar besser“ gewesen, „wir haben uns viele Torchancen herausgespielt“. Das 2:0 durch Matthew Carswell (58.) und das 3:0 durch Max Witzel (88.) wurden von Pereira bzw. J. Carswell toll vorgerarbeitet. „Das 3:0 ist absolut verdient. Ein guter Start in die Saison, trotzdem ist noch Luft nach oben“, freute sich Reinhardt über den Auftaktdreier.