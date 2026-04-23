Fehler entscheiden das Derby: Vorwärts II schlägt Weiße Elf 2:0

– Foto: Moritz Voigt

Ein Derby, das lange auf Messers Schneide stand, fand am Ende einen nüchternen Sieger. Die Zweitvertretung von SV Vorwärts Nordhorn II setzte sich am gestrigen Abend mit 2:0 gegen die VfL Weiße Elf Nordhorn durch – in einer Partie, die weniger von spielerischer Brillanz als von Fehlern und Kampf geprägt war.

Weiße-Elf-Coach Frank Westerink hatte nach Abpfiff eine differenzierte Sicht auf das Geschehen. „Vorwärts konnte aus dem Vollen schöpfen und hat dafür meines Erachtens kein überzeugendes Spiel gemacht. Wir aber auch nicht“, ordnete er ein. „Wir haben alles reingehauen, was in unseren Kräften gerade war. Deswegen war ich mit der Leistung nicht unzufrieden.“

Entscheidend waren am Ende zwei individuelle Fehler – beide im Passspiel des Weiße-Elf-Torhüters. „Beide Tore entstehen durch individuelle Fehler im Passspiel unseres Torhüters. Und deswegen waren es nicht mal erzwungene Tore von Vorwärts“, erklärte Westerink.

Tatsächlich entwickelte sich kein hochklassiges Derby, sondern eine intensive Begegnung mit vielen Zweikämpfen und zahlreichen Stockfehlern auf beiden Seiten. Laut eigener Kameraauswertung hatte die Weiße Elf sogar mehr Spielanteile und Ballkontrolle – Zählbares sprang jedoch nicht heraus. „Dafür konnten wir uns nichts kaufen“, so Westerink.

Beim 0:1 versprang dem Schlussmann der Ball, landete direkt vor den Füßen eines Vorwärts-Angreifers – Rückstand. „Und dann bei den Platzverhältnissen, die jetzt nicht überragend waren, die aber auch nicht schlecht waren – das will ich gar nicht als Ausrede sehen – haben wir es nicht geschafft, das Angriffsspiel so anzukurbeln, Vorwärts so unter Druck zu setzen, dass uns der Ausgleich gelingt.“

Sturm und Drang – ohne Happy End

Dabei war die Chance durchaus da. In der Schlussviertelstunde drängte die Weiße Elf vehement auf den Ausgleich. „In den letzten 15 Minuten hatten wir eine sehr, sehr gute Phase, eine Sturm-und-Drang-Phase, wo Schüsse abgefälscht wurden, die aufs Tor gekommen wären oder blockiert wurden. Das war so die Phase, wo wir es hätten nochmal drehen können.“

Doch statt des möglichen 1:1 fiel tief in der Nachspielzeit die Entscheidung – und erneut unter unglücklichen Umständen. In der 94. Minute warf die Weiße Elf alles nach vorne, selbst der Torhüter kam bei einem Freistoß an der Mittellinie mit. Der Ball wurde abgefangen, der folgende Angriff zunächst abgewehrt.

„Dann spielen wir hinten rum über unseren Torhüter, der will den Ball in die Mitte mitnehmen, verstolpert ihn dann und der Angreifer von Vorwärts steht völlig frei vor dem Tor und kann ihn reindrücken.“ Unmittelbar danach erfolgte der Schlusspfiff.

Verdient, aber nicht hochverdient

So stand am Ende ein 2:0 für Vorwärts II – ein Ergebnis, das Westerink nicht grundsätzlich in Frage stellte, aber einordnete: „Vorwärts hat nicht allzu viel dazu beigetragen, hat aber dann halt diese Chancen genutzt, die wir ihnen geboten haben und gehen dann auch verdient als Sieger vom Platz, aber nicht hochverdient.“

Für die Weiße Elf bleibt die Erkenntnis, im Derby vieles investiert, spielerisch aber ebenfalls nicht überzeugt zu haben. „Auch wir haben viele Stockfehler gehabt“, räumte Westerink ein. „Dementsprechend müssen wir damit leben, dass wir das Derby verloren haben.“