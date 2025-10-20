Fehler eiskalt bestraft - Melle gewinnt klar in Dinklage

„Die Anfangsphase ging auf jeden Fall an uns, wir hatten eine richtig gute Spielanlage und die Chance zum 1:0, wo unser Stürmer im Eins-gegen-Eins wegrutscht“, beschrieb Langemeyer den guten Start seiner Mannschaft. Statt der Führung traf jedoch Melle mit dem ersten Standard nach rund 30 Minuten per Kopfball zum 0:1. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste dann auch einen Dinklager Fehlpass eiskalt – und erhöhten mit dem Pausenpfiff auf 0:2.

„Melle stand sehr kompakt, sehr gut, hat das ordentlich gemacht und dann ihre zweite Chance im Endeffekt auch genutzt“, so Langemeyer weiter. Nach dem Seitenwechsel fiel früh das 0:3 durch Til Specht – erneut nach einem Standard. „Dann war auch die Messe gelesen“, stellte der Coach fest.

Besonders ärgerlich: Dinklage konnte die im Training gezeigten Leistungen erneut nicht auf den Platz bringen. „Im Endeffekt kriegen wir nicht das, was wir aktuell im Training an Leistung bringen, entsprechend auf den Platz, wenn es um Punkte geht. Wir machen zu einfache Fehler – das wird natürlich von so einer starken Mannschaft wie dem SC Melle gnadenlos ausgenutzt.“

Trotz der Enttäuschung richtet Langemeyer den Blick nach vorn: „Jetzt geht der Blick wieder nach vorne. Am Freitag erwartet uns ein Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Brake. Da wollen wir alles investieren und zusehen, dass wir unsere Trainingsqualität dann auch ins Spiel bekommen.“ Auf der anderen Seite spielt der SC Melle bereits am Mittwoch gegen Vorwärts Nordhorn und kann einen wichtigen Schritt Richtung vordere Plätze machen.