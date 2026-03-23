„Fehler, die nicht passieren dürfen“: ASV Dachau weiter im Abwärtsstrudel

Kampf mit allen Mitteln: Thomas Rieger (l.) und Andreas Jerkovic bearbeiten einen Walpertskircher. – Foto: hab

Die Dachauer zeigten auf dem schwer bespielbaren Untergrund das, was Koston sehen wollte: „Laufen, kämpfen, Wille, Bereitschaft und Geschlossenheit waren gefragt – und das haben die Jungs gezeigt.“ Weil der Tabellenzweite aus Walpertskirchen den ASV-Kickern in nichts nachstand, neutralisierten sich die Teams vor der Pause. Chancen gab es kaum, das 0:0 nach 45 Minuten war die logische Konsequenz.

Die erhoffte Reaktion blieb aus: Nach zwei Niederlagen zum Auftakt nach der Winterpause kassierte der ASV Dachau im Verfolgerduell gegen den SV Walpertskirchen den nächsten Rückschlag. Dachau musste sich in der Bezirksliga Nord mit 1:2 geschlagen geben und hat damit auch den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren. „Verdient“, sagte ASV-Trainer Matthias Koston, der vor allem mit der Schlussphase haderte. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Hälfte konnte er noch zufrieden sein.

Zur Halbzeit stellte Koston seine Spieler auf die zweite Hälfte ein: „Wir wussten, welche Räume wir besetzen und wohin wir spielen müssen, um gefährlicher zu werden.“ Allerdings gelang dies seiner Mannschaft nicht: „Wir halten uns nicht an die Vorgaben. Und dann laden wir den Gegner ein.“ So, wie in der 58. Minute, als Walpertskirchen einen Konter startete. Nach dem Diagonalball auf Christian Käser fehlte beim ASV die Absicherung – und schon führten die Gäste.

Nur drei Minuten später machte Nils Wölken nach einer Standardsituation den Doppelschlag der Gäste perfekt. Kostons Kommentar zum 0:2: „Wir waren zuerst nicht konsequent, dann war es schwer zu verteidigen. Trotzdem standen zwei Spieler komplett frei. Das sind Fehler, die uns nicht passieren dürfen.“ Dachau stand unter Zugzwang. Koston wollte seiner Elf mit einem Dreifachwechsel neues Leben einhauchen. Das funktionierte: Leonardo Di Pasquale verkürzte nach einem schönen Angriff auf 1:2 (82.). Doch das 2:2 schaffte der ASV nicht mehr.