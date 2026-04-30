Fehler der Bayern gnadenlos bestraft: Illertissen feiert Kantersieg





Der FV Illertissen ist zurück in der Spur. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge setzte sich der Tabellenvierte am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern hochverdient mit 4:0 gegen den FC Bayern München II durch. Vor heimischer Kulisse erwischte der FVI einen Traumstart und ließ den Gästen aus der Landeshauptstadt im weiteren Verlauf kaum eine Chance.

Zwar hatte der Nachwuchs des Rekordmeisters in der Folge mehr Ballbesitz, gefährlich wurde es aber selten. Die beste Möglichkeit vergab Bajung Darboe, der nach starker Vorarbeit von Anton Heinz freistehend über das Tor schoss (12.). Auf der anderen Seite blieb Illertissen das zielstrebigere Team. Luis Pfaumann und Denis Milic sorgten mehrfach für Gefahr, doch bis zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung.

Gerade einmal 40 Sekunden waren gespielt, da jubelten die Hausherren bereits zum ersten Mal. Nach einem folgenschweren Rückpassfehler von Maximilian Schuhbauer spritzte Daniel Gerstmayer dazwischen und schob eiskalt zum 1:0 ein. Ein Wirkungstreffer, von dem sich die jungen Bayern zunächst nicht erholten.

Nach dem Seitenwechsel machte die Heimelf dann früh alles klar. In der 58. Minute steckte Marco Gölz stark durch auf der rechten Seite durch, seine scharfe Hereingabe drückte Namrud Embaye am Fünfer zum 2:0 über die Linie. Die Gastgeber hatten nun endgültig alles im Griff.

Als Bayern II mehr riskieren musste, öffneten sich Räume – und diese nutzte der FVI eiskalt. Ein langer Ball auf Pfaumann leitete das 3:0 ein: Der Angreifer setzte sich stark durch, sein Rückpass landete bei Denis Milic, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (71.).

Sechs Minuten später wurde es dann deutlich. Nach einer Ecke von Namrud Embaye faustete Gästekeeper Jannis Bärtl den Ball unglücklich ins eigene Netz – 4:0 (77.). Spätestens jetzt war die Partie entschieden. Illertissen ließ sogar noch weitere Chancen auf einen höheren Sieg liegen.

Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter Erfolg für die Gastgeber, die sich damit eindrucksvoll aus ihrer kleinen Ergebniskrise zurückmeldeten. An der Tabellensituation ändert sich für beide Teams allerdings nichts – Illertissen bleibt Vierter, die Münchner Reserve verharrt ebenfalls auf ihrem bisherigen Rang.

"Verdienter Sieg für Illertissen, weil sie vor dem Tor die Chancen genutzt haben, die wir ihnen durch individuelle Fehler ermöglicht haben. Sie haben aus sechs Chancen vier Tore gemacht. Dadurch wird deutlich, dass heute eine sehr erfahrene Herrenmannschaft gegen eine Jugendmannschaft verdient als Sieger den Platz verlassen hat. Das wurde nicht nur bei den Toren sichtbar, sondern auch immer wieder in den wichtigen Spielsituationen, in denen sie uns aufgrund ihrer Erfahrung und Physis überlegen waren. Für meine jungen Spieler sind das gute Erfahrungswerte. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit der Leistung, die wir heute auf dem Platz gezeigt haben, nicht zufrieden sind", so Holger Seitz (Trainer FC Bayern II) nach dem Spiel.

Weiter geht es für den FV Illertissen am 9. Mai mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Hankofen-Hailing. Bereits einen Tag zuvor empfängt Bayern II den VfB Eichstätt.