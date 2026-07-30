Fehler bei der Auslosung: Ganze Kreispokal-Runde wird abgesagt

– Foto: Sportfotografie Brückner

Mit vier Partien in der Ausscheidungsrunde sollte am Wochenende der Teamshop89-Salzlandpokal in die neue Saison 2026/27 starten. Wenige Tage vorab wurde die ganze Runde jedoch abgesagt. Grund dafür war eine Panne bei der Auslosung am 10. Juli, die erst kürzlich aufgefallen war.

"Uns ist ein Fehler unterlaufen. Eine Kugel ist im falschen Topf gelandet. Das ist ein Verfahrensfehler. Die Auslosung wird am Samstag im Rahmen der Schiedsrichterauftakt-Sitzung im Bernburger Campus Technicus wiederholt, die Partien dann vom 21. bis 23. August ausgetragen“, erklärte Mike Klein, der Vizepräsident des Kreisfachverbandes (KFV) Salzlandkreis, gegenüber der "Volksstimme". Zweitvertretung des SV Plötzkau landet im falschen Lostopf Konkret in den Fokus geriet dabei das vereinsinterne Duell zwischen dem SV Plötzkau II (Salzlandliga) und dem SV Plötzkau (Landesklasse), das laut der Ausschreibung gar nicht erst hätte gezogen werden dürfen.

Anders als in den vergangenen Jahren hatte der Kreisverband die Auslosung der Ausscheidungsrunde dieses Mal aus zwei Lostöpfen vorgenommen. In einem Lostopf sollten alle Landesklasse- und Salzlandliga-Vertreter landen, im anderen alle Kreisliga-Teams und der Kreisklassenpokal-Sieger. Doch der SV Plötzkau II - als frisch gebackener Aufsteiger zur Salzlandliga - landete dabei im falschen Topf. Vereine bekommen Ausschreibung erst elf Tage nach der Auslosung Dieser Fehler konnte zunächst allerdings gar nicht auffallen. Wie die "Volksstimme" berichtet, haben die Vereine die Ausschreibung für den Teamshop89-Salzlandpokal erst elf Tage nach der Auslosung erhalten.