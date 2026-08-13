"Fehlendes Spielglück" - Wildeshausen verliert 1:4 bei GW Mühlen

– Foto: Robert Gertzen

Der VfL Wildeshausen hat sich bei Grün-Weiß Mühlen mit 1:4 geschlagen geben müssen. Dabei fiel das Ergebnis aus Sicht von VfL-Trainer Marcel Bragula deutlicher aus, als es der Spielverlauf hergab.

„Es war kein typisches 4:1-Spiel“, erklärte Bragula. Gleichzeitig erkannte er an: „Trotzdem muss man sagen, dass der Sieg für Mühlen verdient ist.“

Trotz des 0:3 zur Pause sah Bragula Möglichkeiten für seine Mannschaft. „Es wäre auch okay gewesen, wenn wir mit 1:1 in die Pause gehen, weil wir auch unsere Chancen hatten.“ Unter anderem landete ein Abschluss der Gäste am Innenpfosten.

Die Gastgeber gingen in der 19. Minute durch Hüsnü Deniz Ogur in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Linus Kolhoff auf 2:0, ehe Jan Leiber in der 30. Minute den dritten Treffer nachlegte. Bragula haderte dabei vor allem mit der Entstehung der Gegentore. „Die Gegentreffer legen wir uns gefühlt alle einfach selbst rein“, sagte der Trainer und verwies dabei auf „schlechte Verteidigung oder individuelle Fehler“.

Generell fehlt Wildeshausen aus Sicht des Trainers derzeit auch das nötige Glück. „Das Spielglück fehlt uns im Moment einfach in der Situation, in der wir sind“, erklärte Bragula. In der vergangenen Saison, an deren Ende der Aufstieg stand, hätte seine Mannschaft nach seiner Einschätzung „so ein Spiel nicht verloren“. Aktuell komme dagegen „auch noch Pech dazu“.

Nach der Pause in Überzahl

Im zweiten Durchgang sah Bragula eine deutliche Steigerung seiner Mannschaft. „Unsere zweite Halbzeit war richtig stark“, sagte der VfL-Trainer. Ab der 64. Minute spielte Wildeshausen zudem in Überzahl, nachdem Mühlens Markus Stukenborg die Rote Karte gesehen hatte.

Lange blieb es dennoch beim 3:0. Erst in der 88. Minute gelang Finn Cordes der Treffer zum 1:3. Die endgültige Antwort der Gastgeber folgte in der 90. Minute, als Leiber mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand herstellte.

Für Bragula spiegelte dieser Spielstand die Partie nicht vollständig wider. „Mit 4:1 ist das Ergebnis auf jeden Fall zu hoch ausgefallen“, bilanzierte der Trainer. Aus seiner Sicht wäre aufgrund des Spielverlaufs auch mehr möglich gewesen: „Vom Spielverlauf und vom Spielglück her wäre es auch okay gewesen, wenn wir mindestens einen Punkt mitnehmen.“

So konnte Wildeshausen auch im dritten Spiel der Saison keinen Punkt mitnehmen. GW Mühlen hingegen gewann das dritte Spiel der Saison und marschiert vorne weg.