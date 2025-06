Fehlende Transfers bei 1860 München: Wann erwachen die Standby-Löwen?

Sechs Tage vor Trainingsstart warten die Fans des TSV 1860 auf weitere Neuverpflichtungen. Eine Sitzung des Aufsichtsrates könnte frische Gelder bringen.

Leidenschaft? Besitzen die Löwenfans. Leidensfähigkeit? Notgedrungen ebenfalls. Nur mit der Geduld ist es nicht so weit her beim Anhang des TSV 1860 München. Und so verwundert es nicht, dass es immer mehr rumort im Umfeld der Sechzger. Schließlich ist die letzte Verpflichtung, die Rückholaktion von Kilian Jakob, über einen Monat her, wurde am 5. Mai (!) verkündet.

TSV 1860 sucht weiterhin Nachfolger für Torwart Marco Hiller

Seitdem ist wenig passiert. Das könnte sich bald ändern. Nach tz-Infos findet Mitte dieser Woche eine Sitzung des Aufsichtsrates – Vorsitzender ist Saki Stimoniaris – statt, in der es um eine Erhöhung des Budgets für die kommende Saison geht. Das ist auch dringend notwendig, schließlich bittet 1860-Coach Patrick Glöckner am Sonntag (14 Uhr) zum Trainingsauftakt.

Die Liste an vakanten Positionen ist lang: Allen voran fehlt nach wie vor der Nachfolger von Ur-Löwe Marco Hiller. Kein Thema ist dabei nach tz-Infos Felix Gebhardt von Jahn Regensburg. Fraglich, ob Neu-Torwarttrainer – und gleichzeitig Ersatz-Keeper – René Vollath am Sonntag bereits mit seinem neuen Schützling arbeiten kann. „Ich habe momentan nicht den Druck, wie ihn die Löwenfans verspüren“, erklärte Geschäftsführer Christian Werner kürzlich.

Justin Steinkötter wechselt zum TSV 1860 München

In der Innenverteidigung sollte angesichts von zentralen Abwehrspielern im Kader und einem geplanten 3-5-2-System definitiv noch etwas passieren. Auch im Mittelfeld – sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen – ist 1860 derzeit noch arg dünn besetzt. Auch in die Personalie Julian Guttau, der mit den Löwen über einen möglichen Verbleib verhandelt, muss in den nächsten Tagen Bewegung reinkommen.