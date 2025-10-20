Fehlende Staiger Effektivität lässt Laupheim jubeln

Die Enttäuschung war den Staiger Akteuren am Sonntagabend deutlich anzumerken. Mit gesenkten Köpfen verließen sie nach 90 nervenaufreibenden Minuten das Spielfeld im Staiger Fußballpark. Dabei kann man ihnen nicht mal einen Vorwurf machen – es fehlte einfach die Effektivität und das sogenannte Glück des Tüchtigen. Die Rauten-Kicker waren im Gesamten gesehen wieder die bessere und aktivere Mannschaft mit einigen vielversprechenden Einschussmöglichkeiten. Der Spielbericht ähnelt sich also sehr mit dem der Vorwoche, als man ebenfalls knapp und extrem ärgerlich mit 0:1 in Reinstetten verlor. Dabei hätte sich die Hille-Elf mindestens einen Punkt redlich verdient. In den Anfangsminuten waren die Grün-Weiß-Roten tonangebend und kamen unter anderem durch Kapitän Lukas Mangold zu einer ersten Torchance. Mitte der 1.Halbzeit kam dann auch der Tabellenführer aus Laupheim besser ins Spiel und konnte vor allem über Standards erste Gefahrenmomente kreieren. In der 32. Minute bekamen die Gäste einen äußerst diskutablen Strafstoß zugesprochen, welcher allerdings exzellent von Keeper Manuel Fetzer pariert wurde. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem auch die Blau-Weißen eine Riesenchance zur Führung nicht nutzten. So ging es mit einem torlosen aber unterhaltsamen 0:0 in die Pause, wobei die Staiger den Laupheimern ordentlich Paroli boten. Auch nach der Pause dasselbe Bild: In einer flotten Begegnung mit robusten Zweikämpfen gab es auf beiden Seiten Möglichkeiten zur Führung. Die beste Chance durch Jens Geiselmann parierte der Gäste-Torwart reflexartig. Wenig später, beim zweiten Elfmeter des Tages, half den Gästen dann das Aluminium, als der Ball von der Unterkante der Latte wieder ins Spielfeld prallte. Es sollte einfach nicht sein für den SCS, an diesem trüben Herbsttag im Weihungstal. Ein paar Zeigerumdrehungen weiter kam es dann zum dritten Strafstoß des Tages: dieses Mal wieder für Laupheim und wieder schmeichelhaft. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass er dieses Mal drin war. Der Gäste-Kapitän nahm sich der Verantwortung an und verwandelte sicher. Anschließend warf der Sportclub nochmal alles in die Waagschale, zum Ausgleich reichte es aber bis zum Ende nicht. So stand man am Ende wieder ohne Tor und ohne Punkte da. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass man mit den absoluten Schwergewichten der Liga mithalten kann. Wenn nun die Effektivität vor dem gegnerischen Tor wieder kommt, werden die Staiger Fußballer auch wieder belohnt und den Platz als Sieger verlassen. Harte Arbeit zahlt sich nämlich aus - also Kopf hoch, Mund abwischen und weiter hart arbeiten.