Fehlende Stabilität kostet Rehden den Lohn Warum eine starke Anfangsphase nicht reicht – Analyse der 1:3-Niederlage gegen den SC Spelle-Venhaus von red · 04.04.2026, 11:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Rehden hat beim 1:3 gegen den SC Spelle-Venhaus erneut gezeigt, wie schmal der Grat zwischen Kontrolle und Kontrollverlust aktuell ist. Über weite Strecken der ersten Halbzeit war die Mannschaft von Kristian Arambasic das bessere Team – und steht am Ende doch wieder mit leeren Händen da. Eine Niederlage, die weniger auf die grundsätzliche Spielidee zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf wiederkehrende Muster.

Die Anfangsphase war genau das, was sich Rehden vorgenommen hatte: aggressives Pressing, sauberes Bespielen der Räume im Zentrum und klare Abläufe im Umschaltspiel. Die frühe Führung durch Niklas Bär war folgerichtig und Ausdruck dieser Dominanz. Das Problem: Rehden belohnte sich nicht für diesen Aufwand. Mehrere gute Möglichkeiten – unter anderem durch Noah Wallenßus – blieben ungenutzt. Genau hier zeigt sich aktuell eines der größten Defizite: Die Mannschaft schafft es nicht, ihre stärksten Phasen in eine komfortable Führung umzumünzen. Gerade gegen einen Gegner wie Spelle, der selbst mit Unsicherheiten kämpft, wäre ein zweites Tor wohl der entscheidende Wirkungstreffer gewesen.

Der Bruch im Spiel – ein bekanntes Muster Mit dem Ausgleich zum 1:1 kippte die Partie – und das erneut nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau. Solche Szenen ziehen sich mittlerweile durch mehrere Spiele und haben eine größere Wirkung als nur das Gegentor selbst. Auffällig ist vor allem die mentale Komponente: Nach Rückschlägen verliert Rehden aktuell zu schnell die Stabilität. Die klare Struktur aus der Anfangsphase ging verloren, das Spiel wurde hektischer und weniger kontrolliert. Diese fehlende Widerstandsfähigkeit ist ein zentraler Punkt in der aktuellen Negativserie.