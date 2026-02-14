Fehlende Spielpraxis: Rotenburger SV kassiert klare Niederlage

– Foto: Rolf Schmietow

Wie nahezu sämtliche Amateurmannschaften litt auch der Rotenburger SV unter den auergewöhnlichen Witterungsbedingungen der vergangenen Wochen. Im Test beim FC Oberneuland zeigte er sich daher noch weit von Bestform entfernt.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Vinnenweg fand der RSV, der zuletzt Mitte Januar bei Werder Bremen II (1:6) im Einsatz war, schwer ins Spiel hinein. Fabian Wapass erzielte schon nach zwölf Minuten das 1:0. Marlon Richert egalisierte den Rückstand zwar, doch Oberneuland stellte die insgesamt aktivere Mannschaft. Malik Memisevic münzte die Überlegenheit mit einem Doppelpack zur 3:1-Pausenführung um. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Linus Baselt auf 3:2. Doch defensiv zeigten sich die Gäste weiter anfällig. So erhöhten die Oberneuländer Joker Sadrak Nankishi per Elfmeter sowie Benjamin Mashollaj auf 5:2.