Dass der 1. FC Sonthofen gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner so viele Punkte liegen lässt, nervt Trainer Benjamin Müller. – Foto: Dieter Latzel

Fehlende Sonthofer Konstanz ist ein Einstellungsthema FCS-Trainer Benjamin Müller übt Kritik +++ Fernduell mit Ehekirchen, Kempten und Kaufering um die Herbstmeisterschaft +++

Die Vorrunde der Landesliga Südwest ist fast vorüber, doch wer sich die inoffizielle Herbstmeisterschaft sichert, das ist vor dem Hinrundenfinale komplett offen. Was auch daran liegt, dass der Titelfavorit 1. FC Sonthofen immer wieder patzt. Trotzdem gehen die Oberallgäuer mit einem kleinen Vorsprung in den 17. Spieltag und das Heimspiel gegen den TSV Gersthofen. Der punktgleiche FC Ehekirchen muss beim VfB Durach ran. Die in Lauerstellung liegenden VfL Kaufering (beim FC Memmingen II) und FC Kempten (gegen den SV Mering) gehen mit zwei Punkten Rückstand ins Rennen.

Die Kicker des 1. FC Sonthofen müssen sich die Charakterfrage gefallen lassen, denn zuletzt häuften sich die Aussetzer. Die jüngste 1:2-Niederlage beim TV Erkheim passte so gar nicht ins Konzept des Tabellenführers und war noch dazu überflüssig. Konstanz ist nun gefragt, nicht nur im Heimspiel gegen den TSV Gersthofen.

Das sieht auch der Trainer so. Es sei ein Einstellungsthema, wenn es gegen vermeintlich schwächere Teams gehe. „Wenn wir nach einem Sieg gegen ein Top-Team auf eine Mannschaft trafen, die nicht zu den Stärksten zu zählen ist, hat die Grundeinstellung meiner Spieler nicht gepasst“, sagt Müller, und ergäznt: „Ich werfe meiner Mannschaft nicht vor, dass sie in diesen Partien, wie gegen Erkheim, in 90 Minuten nicht alles probiert hat. Doch sie geht falsch in das Spiel.“

Ist deshalb auch für den TSV Gersthofen diesmal etwas drin? „In dieser Liga ist alles möglich“, sagt dessen Trainer Gerhard Hildmann. „Wir fahren sicher nicht als Favorit nach Sonthofen. Wir können nur hoffen, dass die wieder einen schlechten Tag erwischen“, so Hildmann, dessen Team personell am Stock geht. „So wenig Leute waren noch nie im Training“, berichtet Hildmann, dass am Dienstag nur elf Spieler anwesend waren. Durch Krankheit, Verletzungen und andere Umstände fehlen im Oberallgäu insgesamt acht Akteure. (dl, oli) Lokalsport Labo

Um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, benötigt der TSV Schwabmünchen Punkte. Ganz besonders in den Duellen mit den direkten Konkurrenten. „Für uns ist es ein wichtiges Spiel, in dem du versuchst, auf einen Sieg zu spielen“, sagt Coach Esad Kahric vor dem Auftritt beim TSV Jetztendorf. Damit der positive Trend von vier Punkten aus den jüngsten beiden, in die Wertung eingeflossene Partien fortzusetzen. „Die Kurve zeigt nach oben. Gegen Illertissen müssen wir eigentlich als Sieger vom Platz gehen, doch wir sind trotzdem glücklich darüber, einen Punkt geholt zu haben“, so Kahric. Er weiß allerdings auch: „Gegen Illertissen haben wir vor allem Probleme mit unserem Abschluss gehabt. An unserer Tordifferenz sieht man auch, dass wir bisher Probleme in beide Richtungen hatten. Defensiv stehen wir mittlerweile ganz ordentlich, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Tore schießen.“ (vb) Lokalsport SZ

Ein Heimspiel gegen den SC Olching steht für den FV Illertissen II an. „Das ist eine erfahrene Mannschaft, es wird sicher eine enge Kiste“mß´, sagt FVI-Trainer Sven Ackermann. Die Oberbayern liegen momentan punktgleich mit Illertissens Zweiter auf Tabellenrang zehn. „Wir sind im Plan, die Jungs entwickeln sich“, meint Ackermann weiter. Nach dem großen personellen Umbruch im Sommer musste er aus vielen unerfahrenen und vor allem jungen Spielern eine nahezu komplett veränderte Mannschaft formen. „Die Abgezocktheit fehlt noch“, sagt er. Personell hat er im Moment keine Probleme und rechnet damit, dass der eine oder andere Spieler aus dem Regionalligakader bei der Zweiten Spielpraxis bekommen soll. (jürs) Lokalsport IZ

Die Partie zwischen dem TSV Hollenbach und dem SC Oberweikertshofen ist das Duell zweier Bezirksligameister der vergangenen Saison. Doch seit dem gemeinsamen Aufstieg verläuft der Trend des Duos gegenläufig, die Hollenbacher hängen im Tabellenkeller fast. Zuletzt holten die Krebsbachtaler allerdings mal wieder einen Punkt in Olching und wollen nun zu Hause nachlegen. „Wir wollen das positive Gefühl mitnehmen. Im Vergleich zu den Vorwochen haben wir gegen Olching zwei Schritte nach vorne gemacht“, so Spielertrainer Christoph Burkhard, um zu ergänzen: „Wir sind immer noch am Tabellenende. Bis zur Winterpause müssen wir möglichst viele Punkte holen.“ Zum Kader der Krebsbachtaler wird erneut Nachwuchsstürmer Julian Nefzger zählen, der vor Wochenfrist den späten Ausgleichstreffer erzielte. (nzf) Lokalsport AN

Weil es für den SV Mering auswärts derzeit besser läuft, geht Trainer Ajet Abazi mit einer gehörigen Portion Optimismus in die Partie beim FC Kempten. Wobei er betont: „Es ist egal, ob heim oder auswärts, wir wollen punkten.“ Damit es diesmal für Punkte reicht, nimmt Abazi seine Mannschaft in die Pflicht „Wir müssen mehr in die Defensive investieren und als Mannschaft verteidigen, um bestenfalls wie vor drei Wochen in Gilching zu null zu spielen“. Personell gibt es beim MSV einige Fragezeichen. Dominik Krachtus, Luigi Manfreda (beide angeschlagen), Benjamin Sakrak (Knieprobleme) sowie Torwart Julian Baumann (Krankheit) sind fraglich.

Auch Kemptens Spielertrainer Theo Wilke hat während der Woche seinen Schwerpunkt auf die Defensivarbeit gelegt, nachdem sein Team in den beiden vergangenen Spielen jeweils eine Führung verspielte. Wilke vermisste beide Male die letzte Entschlossenheit beim Verteidigen. (lost) Lokalsport FA

Respekt ja, aber keine Angst hat Besim Miroci, Trainer des FC Memmingen II, und baut gegen das Überraschungsteam des VfL Kaufering auf die eigenen Stärken. Die U21 des Bayernligisten hat sich zuletzt mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien niedergeschlagen etwas Vorsprung auf die Abstiegszone verschafft. „Unser Ziel ist ein Heimsieg“, so Miroci, der sich zuletzt mit der Torausbeute seiner jungen Schützlinge zufrieden zeigte, mit der relativ hohen Anzahl an Gegentreffern jedoch weniger: „Wir haben momentan eine gute Phase, vor allem im Spiel nach vorn. Aber wir müssen auch defensiv denken, wenn wir weiter erfolgreich bleiben wollen.“ Personell kann der FCM II momentan nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Die Kauferinger werden vom ehemaligen Memminger Regionalliga-Kapitän Sebastian Bonfert angeführt, mit Dominik Bäumel, Wolfgang Baumann, Tizian Hampel, Maximilian Muha, Luis Vetter und Torhüter Lasse Holthuis findet sich noch eine ganze Batterie früherer Memminger Jugendspieler im VfL-Kader wieder. Dass es für sie so gut laufen würde, hätten sich wohl die größten Kauferinger Optimisten nicht träumen lassen. Immer wieder komme die Frage, ob man den noch mal aufsteigen wolle, sagt Trainer Benjamin Enthart, aber er betont: „Wir wollen jetzt erst mal 40 Punkte.“ Womit das eigentliche Ziel Klassenerhalt erreicht wäre. (ass, mm) Lokalsport LT

Diszipliniert und mannschaftlich geschlossen ist der TV Erkheim auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nun wartet auf die Unterallgäuer eine Partie, in der Trainer Andreas Köstner auch mal etwas ausprobieren kann und in der es keinen Druck gibt. Denn die Partie gegen die außer Konkurrenz spielende SpVgg Unterhaching II fließt nicht in die Wertung ein. Ganz wertlos ist das Spiel allerdings nicht. Köstner sieht es als gute Gelegenheit, sich für das Derby eine Woche später gegen den FC Memmingen II einzuspielen. Denn die Unterhachinger hätten ebenso wie der FCM II etliche gut ausgebildete, flinke Talente in ihren Reihen.

