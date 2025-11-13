Fehlende Sicherheit verhindert KSC-Heimspiel auf Kunstrasen

Gute Nachrichten: Luis Sako (r.; mit dem aktuell angeschlagenen Peter Schmöller) muss nach seinem Mittelfußbruch nicht operiert werden. – Foto: Dieter Michalek

Der Bayerische Fußballverband beanstandet die Sicherheitsvorkehrungen und untersagt dem KSC den geplanten Platzwechsel beim Spiel gegen Karlsfeld.

Heute, 19:30 Uhr Kirchheimer SC Kirchheim TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld 19:30 PUSH Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wollen ihre Heimbilanz vor der Winterpause aufpolieren und gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Freitag, 19.30 Uhr) möglichst drei Punkte einfahren. In der Auswärtstabelle belegt der KSC gemeinsam mit dem TSV Grünwald den zweiten Platz hinter der SpVgg Unterhaching II. Vor eigenem Publikum schmerzte zuletzt das 0:1 gegen den SB Chiemgau Traunstein, weil die Last-Minute-Pleite den Sprung unter die aussichtsreichsten Haching-Verfolger verbaute. Nachdem in der Vorwoche beim SV Dornach ein 2:0-Erfolg heraussprang, nehmen die Kirchheimer jetzt einen erneuten Anlauf.

Fehlende Sicherheitsmaßnahmen machen dem KSC Strich durch die Rechnung Angesichts des tiefen und schwer bespielbaren Hauptplatzes wollte der KSC diesmal auf dem Kunstrasenplatz antreten, unterrichtete den Gegner von seinem Vorhaben, und die Eintracht-Verantwortlichen erklärten sich einverstanden. „Das Wetter ist tagsüber gerade gut, aber die 15 Grad bringen nichts. Denn abends und nachts ist es so feucht, das verkraftet der ohnehin schon strapazierte Boden nicht“, befürwortete auch Kirchheims Trainer Steven Toy den Umzug auf den Kunstrasenplatz. Der Bayerische Fußballverband (BFV) stimmte dem Plan allerdings nicht zu. „Das dicke Seil, das wir jetzt um den Platz gespannt haben, findet der BFV als Sicherheitsvorkehrung nicht akzeptabel“, sagte Toy. Eine Variante könnte ein für Veranstaltungen geeignetes sogenanntes „Mannheimer Gitter“ oder auch eine mobile Lösung mit Pfosten und Ketten sein. „Wir kümmern uns darum, dass wir dann fürs nächste Heimspiel gegen den ESV Freilassing vorbereitet sind“, sagte Abteilungsleiter Christian Boche.