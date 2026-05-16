Fehlende Konstanz! Schüttorf will Top-Team Mühlen ärgern

Vor dem Duell zwischen dem FC Schüttorf 09 und GW Mühlen rechnen beide Teams mit einer intensiven und offensiv geführten Partie. Im Hinspiel sahen die Zuschauer fünf Tore beim 3:2 für GW Mühlen
„Ich glaube, dass uns da am Sonntag eine sehr spielstarke Mannschaft erwartet, die individuell sehr stark besetzt ist, insbesondere in der Offensive“, sagte Hinrichs vor der Begegnung. Vor allem die Qualität im Eins-gegen-eins und das hohe Tempo der Gastgeber hob der Coach hervor: „Sie verfügen über sehr gute Eins-gegen-eins-Spieler und haben auf nahezu allen Positionen ein extremes Tempo.“ Schüttorf schoss bisher 63 Tore und hat damit die viertbeste Offensivabteilung der Liga.
Auch Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate sieht die Schwierigkeit der Aufgabe. „Mit Mühlen wartet das nächste Topteam auf uns“, erklärte er. Gleichzeitig formulierte er aber auch eine klare Zielsetzung: „Jetzt wird es wieder Zeit, dass wir auch gegen ein Topteam Punkte holen und bestenfalls gewinnen.“ Seit fünf Partien wechselten sich Sieg und Niederlage beim Tabellenachten ab. Demnach wäre am morgigen Sonntag wieder ein Sieg an der Reihe.
Hinrichs erinnerte zudem an die vergangenen Duelle beider Mannschaften. „Spiele gegen Schüttorf waren oft umkämpft“, sagte der Trainer und verwies auf das knappe 3:2 im Hinspiel. Aufgrund der offensiven Ausrichtung beider Teams rechnet er erneut mit einem offenen Schlagabtausch: „In der Regel waren die Spiele sehr torreich, weil beide Mannschaften sehr offensiv denken.“ Außerdem zuvor oft mit einem besseren Ende für Schüttorf. Vor dem 3:2 in der laufenden Saison blieb Schüttorf drei Mal in Serie unbesiegt gegen die Grün-Weißen.
Schüttorf präsentierte sich zuletzt vor allem zuhause stabil. „Sie wirken zu Hause deutlich stärker und gefestigter als auswärts“, erklärte Hinrichs. Entsprechend gewarnt reist GW Mühlen an. Schüttorf kassierte zuhause nur 17 Gegentreffer und damit die zweit-wenigsten aller Landesligisten.
Für die Gäste geht es im Saisonendspurt weiterhin darum, Druck auf die Spitzenteams auszuüben. „Wir wollen zumindest da sein, wenn es so sein sollte, dass die Top-Favoriten noch mal Punkte liegen lassen“, sagte Hinrichs. Dafür müsse man jedoch zunächst die eigenen Aufgaben erledigen. „Das geht natürlich nur mit einem Dreier.“
Der Rückstand nach ganz oben beträgt aktuell zwei Punkte, jedoch hat Mühlen eine Partie mehr absolviert.
Auch Große Vennekate fordert von seiner Mannschaft mehr Konstanz. „Für uns gilt es einfach, konstanter zu werden und konstanter die Leistungen abzurufen, die wir zum Teil in der Rückrunde auch gezeigt haben“, erklärte der Co-Trainer.
Trotz der schwierigen Ausgangslage blickt Hinrichs optimistisch auf die Partie. „Ich glaube, dass man sich auf so ein Spiel freuen kann“, sagte der Mühlener Coach vor dem Duell in Schüttorf.
Anpfiff ist dann am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr in Schüttorf.