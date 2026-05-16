Fehlende Konstanz! Schüttorf will Top-Team Mühlen ärgern

– Foto: Mario Gerken

Vor dem Duell zwischen dem FC Schüttorf 09 und GW Mühlen rechnen beide Teams mit einer intensiven und offensiv geführten Partie. Im Hinspiel sahen die Zuschauer fünf Tore beim 3:2 für GW Mühlen

„Ich glaube, dass uns da am Sonntag eine sehr spielstarke Mannschaft erwartet, die individuell sehr stark besetzt ist, insbesondere in der Offensive“, sagte Hinrichs vor der Begegnung. Vor allem die Qualität im Eins-gegen-eins und das hohe Tempo der Gastgeber hob der Coach hervor: „Sie verfügen über sehr gute Eins-gegen-eins-Spieler und haben auf nahezu allen Positionen ein extremes Tempo.“ Schüttorf schoss bisher 63 Tore und hat damit die viertbeste Offensivabteilung der Liga.

Auch Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate sieht die Schwierigkeit der Aufgabe. „Mit Mühlen wartet das nächste Topteam auf uns“, erklärte er. Gleichzeitig formulierte er aber auch eine klare Zielsetzung: „Jetzt wird es wieder Zeit, dass wir auch gegen ein Topteam Punkte holen und bestenfalls gewinnen.“ Seit fünf Partien wechselten sich Sieg und Niederlage beim Tabellenachten ab. Demnach wäre am morgigen Sonntag wieder ein Sieg an der Reihe. Hinrichs erinnerte zudem an die vergangenen Duelle beider Mannschaften. „Spiele gegen Schüttorf waren oft umkämpft“, sagte der Trainer und verwies auf das knappe 3:2 im Hinspiel. Aufgrund der offensiven Ausrichtung beider Teams rechnet er erneut mit einem offenen Schlagabtausch: „In der Regel waren die Spiele sehr torreich, weil beide Mannschaften sehr offensiv denken.“ Außerdem zuvor oft mit einem besseren Ende für Schüttorf. Vor dem 3:2 in der laufenden Saison blieb Schüttorf drei Mal in Serie unbesiegt gegen die Grün-Weißen.