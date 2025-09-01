Fehlende Konsequenz im letzten Drittel kostet SV 06 die Punkte

Der FC Lehrte hat das Derby gegen den Stadtrivalen SV 06 Lehrte in der Bezirksliga 2 mit 2:0 für sich entschieden und damit den Abstand zur Tabellenspitze gewahrt. Vor überregionalem Schiedsrichtergespann um Annika Schwörer aus Kirchdorf am Deister trafen Oury Diallo Keita (25.) und Vincent Jochim (85.) für die Mannschaft von Trainer Kesip Caran.

Diese verpassten Möglichkeiten sollten sich rächen. Mit dem ersten richtig gefährlichen Angriff ging der FC Lehrte in Führung: Oury Diallo Keita traf nach 25 Minuten zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Es war der Wendepunkt der Partie. „Dann hat sich das Spiel so ein bisschen auf die FC-Seite gewandelt“, so Spiegel.

Rund 25 Minuten lang sah es für die Gäste durchaus vielversprechend aus. „Wir haben das Derby relativ schnell angenommen und waren in den ersten zwanzig Minuten die bessere Mannschaft“, analysierte SV-Coach Dennis Spiegel nach Spielende. „Wir haben uns gute Torchancen herausgespielt – leider nicht nutzen können.“

Der entscheidende Treffer fiel schließlich in der Schlussphase: Vincent Jochim stellte mit seinem Tor in der 85. Minute den Endstand her. Der SV 06 war zu diesem Zeitpunkt längst gezwungen, offensiver zu agieren, was dem FC Raum zum Kontern eröffnete. „Sie haben sich mehr aufs Kontern fokussiert und das gut ausgespielt. Am Ende war es eine verdiente Niederlage für uns“, bilanzierte Spiegel.

Der SV 06 ließ sich vom Rückstand nicht entmutigen und versuchte weiter, das Spiel mit Ballbesitz und strukturiertem Aufbau in den Griff zu bekommen. „Wir hatten phasenweise mehr Ballbesitz, ein gutes Aufbauspiel und auch ein gutes Übergangsspiel“, betonte der Trainer. Doch im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft – ein wiederkehrendes Problem in dieser noch jungen Saison. „Uns fehlte die Konsequenz vorne – und genau da war FC besser. Die haben ihre Chancen genutzt, wir nicht.“

Dabei hätte es aus seiner Sicht sogar noch schlimmer kommen können: „Wir können uns natürlich auch glücklich schätzen, dass es nicht ein, zwei Tore höher ausgefallen ist.“ Und trotzdem wollte der SV-Coach das Spiel nicht als Klassenunterschied verstanden wissen: „Im Großen und Ganzen war es ein Spiel auf Augenhöhe. Nur hatten wir eben nicht diese Konsequenz, die der FC gezeigt hat – und dann verlierst du halt so ein Spiel.“

Trotz der Enttäuschung sieht Spiegel aber auch Positives: „Wir haben gute Ansätze gezeigt. Wenn wir daraus lernen und in den entscheidenden Momenten zielstrebiger werden, werden wir auch wieder Punkte holen.“

Tabelle: SV 06 Lehrte rutscht weiter ab

In der Tabelle fällt der SV 06 Lehrte nach der dritten Saisonniederlage auf Rang dreizehn zurück. Vier Punkte aus fünf Spielen und gerade einmal drei erzielte Treffer sind eine durchwachsene Bilanz für den ambitionierten Aufsteiger. Deutlich besser steht der FC Lehrte da: Der Bezirksliga-Absteiger belegt mit acht Zählern Platz acht – bei noch viel Luft nach oben.

Nächste Aufgabe: Duell gegen den direkten Konkurrenten

Am kommenden Spieltag steht für den SV 06 Lehrte das nächste richtungsweisende Spiel an. Dann empfängt man die Sportfreunde Anderten, die mit nur einem Punkt aus fünf Partien derzeit Tabellenvorletzter sind. Für Spiegel ist klar: „Wir bereiten uns jetzt auf Anderten vor. Die stehen unten mit drin, sind ebenfalls Aufsteiger – und zu Hause wollen wir definitiv drei Punkte holen.“

Gerade in solchen Spielen geht es nicht nur um Zählbares, sondern auch um ein Signal. Der SV 06 braucht ein Erfolgserlebnis, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien – und um den Anschluss an das untere Mittelfeld nicht schon frühzeitig zu verlieren.

FC Lehrte – SV 06 Lehrte 2:0

FC Lehrte: Marcel Köhring, Oury Diallo Keita, Niclas Michalz, Morries Amponsah, Ephraim Owusu-Kyei, San Tunca (76. Mohammed Salifou Moussa) (93. Serhat Caran), Granit Tahiri, Vincent Jochim, Jahkai Richards (51. Ferdinand Schwenger), Joelle Richard Lyte, Adrian Dirk Hollstein - Trainer: Kesip Caran

SV 06 Lehrte: Marvin Wiedermeier, Minh Le (62. Kilian Bahls), Saiku Kamara, Tayfun Dizdar, Artem Klevanskyy (59. Venhar Zeneli), Philipp Baye (77. Anton Welke), Louie Sanyang, Abdul-Karim El-Hayek (87. Kubilay Sanli), Artur Sidenko (46. Dominick Praetz), Martin Millatz, Pascal Reinke - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Annika Schwörer (Kirchdorf am Deister)

Tore: 1:0 Oury Diallo Keita (25.), 2:0 Vincent Jochim (85.)