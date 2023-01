Fehlende Ideen Am Donnerstagabend hatte die Weidaer Mannschaft den Kunstrasen auf dem Roten Hügel vom Schnee geräumt, so dass der Test gegen das Landesklasse-Team des 1. FC Greiz stattfinden konnte.

Trotzdem erarbeitete sich der FC Thüringen die ersten Chancen. In der gleichen Minute schossen Dustin Schmidt und Urban knapp am langen Eck vorbei. Nach einer Viertelstunde wurde Dustin Schmidt im Strafraum gefoult, Maximilian Wetzel verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zur Weidaer Führung. Wetzel hat seine Torgefährlichkeit offensichtlich wiedergefunden, denn er erzielte in der 1. Halbzeit noch zwei Abseitstore und hatte auch schon in Auerbach zweimal getroffen. Greiz startete einige gute Konter, Helmrich schoss über das Weidaer Tor. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich nach einem schönen Angriff über die rechte Seite. Justin Schwarz zog aus halbrechter Position ab und es stand 1:1.Pascal Kache verfehlte dann das Greizer Tor noch vor dem Seitenwechsel, ebenso wie kurz nach Wiederbeginn nach Vorarbeit von Tim Urban.