"Fehlende Erfahrung" - Bovender SV schlägt Volkmarode klar

„Wir sind gut in die Partie gekommen, es war von Anfang an ein offener Schlagabtausch, die ersten zwei, drei Chancen gehörten uns“, berichtete Gerstung. Bereits nach wenigen Minuten klärte ein Bovender Verteidiger einen Ball in höchster Not auf der Linie. „Nach drei, vier Minuten eine Umschaltsituation, wo wir den Ball Richtung Tor bringen, aber der dann vom laufenden Verteidiger noch auf der Linie mehr oder weniger geklärt werden konnte.“

Doch anstatt selbst in Führung zu gehen, geriet Volkmarode nach rund 17 Minuten ins Hintertreffen. „Einwurf für Bovenden, schlecht verteidigt, schlechte Absprache – und plötzlich steht es 1:0. Das hat ein bisschen was mit uns gemacht.“ Der Rückstand lähmte das Spiel der Gastgeber, die kurz darauf das 0:2 hinnehmen mussten. „Ansonsten haben wir wirklich alles gut gemacht, hatten viele Spielanteile, aber dann steht es 2:0 zur Halbzeit.“

Bovenden übernahm in dieser Phase die Kontrolle. Broscheit zeigte sich zufrieden mit der Reaktion seines Teams: „Im Anschluss hatten wir das Spiel im Griff – gutes Defensivverhalten, viel Laufbereitschaft und viele gute Offensivaktionen.“ Besonders Torjäger Falinski, der erneut dreifach traf, war kaum zu stoppen. „Sonderlob auch wieder an unsere Defensive, die wieder mal die Null hält, und natürlich auch an Falinski, der seinen zweiten Hattrick in dieser Saison erzielt.“

Nach der Pause kam Volkmarode engagiert aus der Kabine und hatte mehrfach die Chance auf den Anschluss. „Die ersten zehn Minuten haben wir zwei richtig große Chancen. Einmal hält der Torwart, einmal geht der Ball gegen den Pfosten, einmal geht er knapp vorbei“, ärgerte sich Gerstung. Doch anstatt des 1:2 fiel auf der Gegenseite das 0:3. „Ein langer Ball hinter die Kette, Eins-gegen-Eins, nicht gesichert, schlecht verteidigt – das war dann der Stecker, der uns gezogen wurde.“

Trotz der klaren Niederlage wollte Gerstung seiner jungen Mannschaft keinen Vorwurf machen: „Viele Vorwürfe kann man der Mannschaft nicht machen, außer dass wir versuchen müssen, die Fehler noch mehr abzustellen und einfach cleverer zu werden.“ Der Coach des Aufsteigers verwies dabei auch auf die fehlende Erfahrung: „Bei einer Mannschaft, die im Schnitt 22 Jahre alt ist, sind es wahrscheinlich diese Erfahrungen, diese Schläge, die man am Anfang zahlen muss. Aber irgendwann müssen wir auch wieder anfangen, Punkte zu holen.“

Bovendens Trainer Broscheit zog ein positives Fazit: „Verdienter Sieg, der hätte noch höher ausfallen müssen.“ Neben Falinski scheiterten Atashfaraz und Kaplan noch jeweils im Eins-gegen-Eins am Volkmaroder Keeper.

Für die Gäste bedeutet der Sieg ein Sprung auf Rang vier und Punktgleichheit mit Göttingen 05, während Volkmarode nach der zweiten Niederlage in Serie wieder punkten sollte.