Fehlende Effizienz vor dem Tor: SpVgg Kammerberg verliert mit 0:2

Victor Medeleanu hat mit seiner Truppe drei Punkte Abstand zur Gefahrenzone. – Foto: FuPa

Kammerberg vergibt zu viele Chancen, Rohrbach macht es besser. Der Abstand zur Abstiegsrelegationszone beträgt aber weiterhin drei Punkte.

Die Bezirksliga-Fußballer der Spielvereinigung Kammerberg waren auf einen schwierigen Platz und einen sehr unangenehmen Gegner vorbereitet. Für Zählbares hat es am Sonntag in der Begegnung beim TSV Rohrbach trotzdem nicht gereicht: Die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu musste sich mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Dabei machte der Kontrahent vor, was den Kammerbergern derzeit fehlt. „Wir brauchen vier, fünf Chancen für ein Tor, Rohrbach hat von drei Möglichkeiten dagegen zwei genutzt. Das war der Unterschied“, sagte Medeleanu nach dem Spiel.

Dass der TSV Rohrbach viel mit langen Pässen auf Spielertrainer Philipp Federl operiert, ist hinlänglich bekannt. „Es ist aber nicht so leicht, diese langen Bälle und Federl zu verteidigen“, sagte SpVgg-Coach Medeleanu. Seine Mannschaft ließ in der ersten Hälfte dennoch wenig zu – musste aber bereits ab der elften Minute einem Rückstand hinterherlaufen, weil Erduart Rushiti einen 25-Meter-Freistoß über die Mauer ins Tor schlenzte.

Auf der anderen Seite bemühten sich die Kammerberger um den Ausgleich. Chancen waren allerdings Mangelware – bis auf zwei gute Möglichkeiten. Doch Martin Reindl schoss aus acht Metern über das Tor, und Dario Stanic verzog aus zentraler Position ebenfalls. So gingen die Gäste mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Nach Wiederbeginn blieb es dabei: Kammerberg wollte spielen, bekam es vom Gegner und vom Platz jedoch schwer gemacht. Auf der Gegenseite verlängerte Federl einen langen Ball mit dem Kopf auf Rushiti, der erneut eiskalt vollendete (54.). Nun wurde es richtig schwer für die SpVg-Fußballer.

In einer guten Phase der Gäste hätte Lukas Fladung mit einem Abschluss statt eines Querpasses für neue Spannung sorgen können. So mussten die Kammerberger akzeptieren, dass es gegen eine abgezockte Rohrbacher Mannschaft nicht für Punkte reichte. „Ich denke trotzdem, dass heute mehr drin war. Wir müssen allerdings wieder effizienter vor dem Tor werden“, sagte Medeleanu. Der Abstand auf die Abstiegsrelegationsplätze beträgt weiterhin drei Punkte – immerhin ein kleiner Trost.