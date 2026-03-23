Fehlende Effizienz vor dem Tor: SpVgg Kammerberg verliert in Rohrbach Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Kammerberg konnte gegen den TSV Rohrbach keine Punkte holen. – Foto: Marc Marasescu

Kammerberg vergibt zu viele Chancen, Rohrbach macht es besser. Der Abstand zur Abstiegsrelegationszone beträgt aber weiterhin drei Punkte.

Die Bezirksliga-Fußballer der Spielvereinigung Kammerberg waren auf einen schwierigen Platz und einen sehr unangenehmen Gegner vorbereitet. Für Zählbares hat es am Sonntag in der Begegnung beim TSV Rohrbach trotzdem nicht gereicht: Die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu musste sich mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Dabei machte der Kontrahent vor, was den Kammerbergern derzeit fehlt. „Wir brauchen vier, fünf Chancen für ein Tor, Rohrbach hat von drei Möglichkeiten dagegen zwei genutzt. Das war der Unterschied“, sagte Medeleanu nach dem Spiel. Dass der TSV Rohrbach viel mit langen Pässen auf Spielertrainer Philipp Federl operiert, ist hinlänglich bekannt. „Es ist aber nicht so leicht, diese langen Bälle und Federl zu verteidigen“, sagte SpVgg-Coach Medeleanu. Seine Mannschaft ließ in der ersten Hälfte dennoch wenig zu – musste aber bereits ab der elften Minute einem Rückstand hinterherlaufen, weil Erduart Rushiti einen 25-Meter-Freistoß über die Mauer ins Tor schlenzte.