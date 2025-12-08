 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielbericht

Fehlende Durchschlagskraft in der Offensive

Kreisl. B10 Neckar/F.
Spartania E.
Zell u. A. II
Gestern, 14:15 Uhr
ASV Spartania Eislingen
ASV Spartania Eislingen
TSG Zell unter Aichelberg
TSG Zell unter Aichelberg
3
0
Abpfiff

Am 16. Spieltag, dem letzten Spiel des Jahres 2025, traf der TSG Zell u. A. ll auf den ASV Spartania Eislingen. Von Beginn an erwischte der TSG einen schlechten Start und fand keinen Zugriff auf die Partie. Zur Halbzeit stand ein 3:0 für die Gastgeber auf der Anzeigetafel, womit der TSG sogar noch gut bedient war. Nach der Pause stabilisierte sich das Team etwas, doch zwingende Aktionen oder klare Torchancen wollten nicht entstehen. So blieb es beim 3:0 Endstand.

Fazit: Jetzt heißt es, die Winterpause zu nutzen, Kraft zu tanken und in der Rückrunde die Wende einzuleiten.

J.V.

Carlos ReutterAutor