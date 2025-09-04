Fehlende Durchschlagskraft bei der Victoria

Rund 800! Zuschauer waren nach Winterbach gepilgert, um den Pokalknaller zwischen der Victoria und den Blau-Weißen aus St. Wendel zu sehen. Auch wenn sportlich am Ende die Blau-Weißen das bessere Ende für sich hatten, geht für die tolle Organisation des Spieles ein dickes Kompliment an die Victoria aus St. Wendel.

Die Mannschaft von Luca Schmidt und Jochen Meiser konnte die Partie über lange Strecken offen gestalten. Erst in der 40. Minute führte ein schön herausgespieltes Freistoßtor von Mathis Zeyer zum 0:1. Auch nach der Halbzeit verteidigte die Victoria sehr diszipliniert, doch im Angriff gab es einfach kein Durchkommen. In einer turbulenten Schlussphase führte ein Foulelfmeter, ein Eigentor und ein Treffer von Quentin Dosenbach zum 0:4-Endstand.

Jochen Meiser, Spielertrainer der Victoria: "Erst einmal möchte ich Fundu Kamu und seinem Team zum verdienten Sieg gratulieren. Wir haben sehr diszipliniert verteidigt, doch nach vorne fehlte uns die notwendige Durchschlagskraft. Auch wenn der Sieg am Ende vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel, hat man schon gesehen, das der zwei Klassen höher spielende Gegner körperliche Vorteile besaß und auch mit mehr Tempo agierte."

Fundu Kamu, Trainer von Blau-Weiß St. Wendel: "Wir haben uns heute gegen einen sehr gut verteidigenden Gegner sehr schwer getan. Wir sind angelaufen, haben viel probiert, doch ein glänzend aufgelegter Stefan Noß, erwies sich des Öfteren als Könner seines Fachs. Ganz wichtig war der Führungstreffer von Mathis Zeyer, unmittelbar vor der Halbzeit. Auch nach der Pause haben wir gedrückt und der Gegner konnte sich nur sporadisch befreien. Die Einwechslung von Quentin Dosenbach sorgte nochmal für mehr Schwung und beim Gegner ließen am Ende die Kräfte langsam nach. Die Atmosphäre in diesem sehr fairen Spiel war überragend und nach der Partie haben beide Mannschaften noch zusammengestanden und das ein oder andere Bier getrunken."